Сахалинская область присоединится к проекту «Лица Победы»

Сахалинцев и курильчан приглашают участвовать во всероссийском проекте «Лица Победы». Это крупнейший международный банк фотографий и личных историй миллионов людей, которые участвовали в Великой Отечественной войне – сражались на фронте или в партизанских отрядах, работали в тылу. Цель проекта – сохранить память о каждом из них, пишет пресс-служба областного правительства.

Исторический депозитарий действует на базе столичного Музея Победы. Уже сегодня там хранятся более 150 миллионов фотографий и текстовых документов. В учреждении работает экспозиция, которая постоянно пополняется. Количество новых историй в ней неограниченно.

Островитянам предлагают фотографии и истории о родственниках, которые участвовали в Великой Отечественной войне.

Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте https://historydepositarium.ru и следовать инструкциям в разделе «Участникам». Организаторы акции просят указывать фамилию, имя и отчество родственника, годы его жизни и место рождения.

Отправить материалы (копии) из своего семейного архива можно и по почте на адрес: 121170, г. Москва, ул. Братьев Фонченко, д. 10, Музей Победы.

Вся поступившая в архив информация проходит обработку. В мультимедийной экспозиции истории участников проекта появляются в течение месяца. Планируется, что интерактивный доступ к базе данных депозитария «Лица Победы» смогут получить все желающие.