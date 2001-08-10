Сахалинская область присоединится к проекту «Лица Победы»
Сахалинцев и курильчан приглашают участвовать во всероссийском проекте «Лица Победы». Это крупнейший международный банк фотографий и личных историй миллионов людей, которые участвовали в Великой Отечественной войне – сражались на фронте или в партизанских отрядах, работали в тылу. Цель проекта – сохранить память о каждом из них, пишет пресс-служба областного правительства.
Исторический депозитарий действует на базе столичного Музея Победы. Уже сегодня там хранятся более 150 миллионов фотографий и текстовых документов. В учреждении работает экспозиция, которая постоянно пополняется. Количество новых историй в ней неограниченно.
Островитянам предлагают фотографии и истории о родственниках, которые участвовали в Великой Отечественной войне.
Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте https://historydepositarium.ru и следовать инструкциям в разделе «Участникам». Организаторы акции просят указывать фамилию, имя и отчество родственника, годы его жизни и место рождения.
Отправить материалы (копии) из своего семейного архива можно и по почте на адрес: 121170, г. Москва, ул. Братьев Фонченко, д. 10, Музей Победы.
Вся поступившая в архив информация проходит обработку. В мультимедийной экспозиции истории участников проекта появляются в течение месяца. Планируется, что интерактивный доступ к базе данных депозитария «Лица Победы» смогут получить все желающие.
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