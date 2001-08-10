Подать заявление на получение путевки в сахалинские лагеря можно будет с 3 февраля

Островитяне смогут подать заявки на путевки в загородные оздоровительные лагеря «Чайка», «Юбилейный» и «Лесное озеро» с помощью электронной системы. Такая практика действует в островном регионе четвертый год, передает пресс-служба министерства образования Сахалинской области.

Официальный прием электронных заявлений от родителей на приобретение путевок в период весенних и летних каникул стартует в единый день - 3 февраля 2020 года в 9.00 часов. Заявления принимаются только в электронной форме - через информационную автоматизированную систему «Е-услуги. Образование».

Инструкцию по вводу данных при подаче заявлений можно изучить на региональном сайте министерства образования. Путевки в загородные оздоровительные лагеря распределены по всем муниципалитетам.

До 3 февраля родители могут ознакомиться с формой подачи заявления. Площадка в тестовом режиме будет работать в период с 24 января с 9.00 по 28 января 2020 до 18.00. Если у родителей есть вопросы по заполнению заявлений, они могут получить консультацию по телефону - 72-26-06.

Для получения электронной услуги, в том числе и для тестового заполнения электронного заявления, необходимо зарегистрироваться на портале Госуслуг.

Преимущества автоматизированной системы заключаются в том, что родители могут подать заявление самостоятельно, не выходя из дома, с любого гаджета. Другой вариант - обратиться за помощью к специалистам Областного центра внешкольной воспитательной работы (Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 266а, кабинет 7). Этой помощью могут воспользоваться южносахалинцы. Жители других районов могут обратиться в муниципальные отделы образования, либо в школу. Там мамам и папам помогут зарегистрировать ребёнка в электронной очереди.

5 марта 2020 года на сайте министерства образования будет размещен реестр принятых от родителей заявлений. С 11 по 31 марта начнется прием оригиналов документов и выдача путевок. Документы необходимо предоставить в Областной центр внешкольной воспитательной работы или в пункты приема заявлений в муниципальных образованиях.

Что касается приобретения путевок в муниципальные и частные лагеря отдыха, то их реализацией данные учреждения будут заниматься самостоятельно.

Отметим, что с 3 февраля во всех районах области начинают работать «горячие телефонные линии» по вопросам организации и обеспечения летнего отдыха детей в 2020 году. Звонки принимаются в рабочие дни с 9:00 до 17:00 по телефонам, указанным на сайте министерства образования в разделе «Лето-2020».