Островных родителей проконсультируют по вопросам маткапитала
Завтра, 24 января, в областном отделении Пенсионного фонда пройдет телефонная линия по вопросам получения сертификата на материнский (семейный) капитал и распоряжения его средствами. Об этом сообщает пресс-служба ПФР.
Напомним, с 1 января еще больше семей получат право на оформление ежемесячной выплаты из средств маткапитала, так как размер среднедушевого дохода на каждого члена семьи, на основе которого определяется право на установление выплаты, увеличен с 1,5 до двукратного размера. Задать все интересующие вопросы родители смогут во время телефонной линии.
Звонков от островных родителей ждут с 10:00 до 12:00.
Телефоны: 8 (4242) 49-55-90, 49-55-91, 49-55-92, 49-55-93.
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