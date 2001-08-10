Больше 3,7 тысяч обращений приняли в областной приемной Дмитрия Медведева в прошлом году

Итоги работы в 2019 году подвели в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. За двенадцать месяцев сюда поступило 885 обращений, рассмотрено 916(с учетом вопросов, перенесенных с 2018 года), сообщает сахалинское партийное отделение.

Подавляющее большинство вопросов поступило на личных приемах (840), 45 обращений пришли электронной и обычной почтой. Самой популярной темой оставалось обеспечение жильем, улучшение жилищных условий – 24,4% обращений, много вопросов было связано с предоставлением жилищно-коммунальных услуг – 19,8%. Также люди нередко спрашивали о социальном обеспечении – 15,8% обращений.

В местные общественные приемные в районах Сахалинской области поступило 2900 обращений, что на 845 (41,1%) больше, чем за 2018 год. Отработано 2931 обращение. По 846 из них приняты положительные решения, по 2051 вопросу даны разъяснения-консультации. Больше всего обращений поступило в Холмскую, Долинскую, Корсаковскую приемные – 454, 374 и 264 вопроса соответственно.

- Чаще всего люди нуждались в информационной помощи – разъяснить законы, получить подсказку, в какое ведомство обратиться для решения той или иной проблемы. Иногда мы прямо во время приема связываемся со специалистами и сразу даем человеку консультацию. В 2019 году было дано почти 3000 таких ответов-консультаций, - рассказала руководитель региональной общественной приемной Наталья Захарчук. - Еще около 1000 вопросов были решены положительно: оказана помощь в улучшении жилищных условий, устройстве в детский сад, получении медицинских услуг, и в ряде других вопросов.

Например, благодаря обращению в региональную общественную приемную решился жилищный вопрос молодой мамы из Поронайска. Десять лет назад ее с сестрой и матерью выселили из муниципальной квартиры за долги по оплате услуг ЖКХ. Девочки были несовершеннолетними, поэтому администрацию обязали предоставить гарантийное письмо об обеспечении семьи другим жильем. Документ подготовили, однако переселение так и не состоялось, а о существовании письма постепенно забыли. Девушка жила то в школе-интернате, то у бабушки, то у подруг. Родив ребенка, пыталась решить жилищный вопрос в администрации округа, но безуспешно – малоимущей она не была, под программы не подходила. У женщины даже не было постоянной прописки. Осенью 2019 года она пришла в приемную на бесплатную консультацию адвоката Игоря Фурсина, а чуть позже к рассмотрению проблемы подключился его коллега, адвокат, депутат Сахалинской областной Думы Игорь Янчук. Он-то и обнаружил, что администрация до сих пор не исполнила свои обязательства десятилетней давности по обеспечению девушек жильем. Меньше чем через месяц после обращения сестрам наконец-то выделили двухкомнатную квартиру по договору социального найма.

Получив помощь один раз, люди часто возвращаются в приемную при возникновении новой проблемы. Так, группа южносахалинцев, ведущих уличную торговлю возле торгового центра «Зодчий», впервые обратилась в приемную в 2018 году. Люди жаловались, что вместо десяти торговых мест им выделили всего пять. Вопрос был решен очень быстро, десять мест удалось сохранить. Но в конце 2019 года эти же жители обратились вновь: теперь их попросили полностью освободить места на рынке. Вопрос взял на контроль депутат Сахалинской областной Думы Александр Шарифулин. Он инициировал выездное совещание с участием руководителя департамента торговли и продовольственных ресурсов Южно-Сахалинска. В итоге торговлю разрешили продолжать до лета 2020 года. Летом заявителям предложат другие места в этом же районе.

Еще один житель Южно-Сахалинска на приеме депутата городской Думы Южно-Сахалинска Сергея Дубова рассказал о нарушениях при проведении капитального ремонта на участке ул. Украинской. По словам мужчины, здесь не была предусмотрена пешеходная зона вдоль дороги, ведущей к автобусной остановке, отсутствовали знаки, организующие движение автомобилистов в объезд, а жители двух домов вообще оказались отрезанными от мира забором. Меньше, чем за десять дней, работы были проведены: установлены знаки, сдвинуто ограждение, организована пешеходная зона.

- Регулярно проводились тематические приемы, для участия в которых мы приглашали специалистов профильных ведомств, - отметила Наталья Захарчук. – Обратившийся гражданин получал комплексную консультацию, поэтапные разъяснения, как решить проблему. На таких приемах специалисты часто назначают людям встречи уже в своем ведомстве для более подробного изучения вопроса. Стараемся охватить разные темы – улучшение жилищных условий, поддержка семей с детьми, людей старшего поколения, вопросы исполнения судебных решений, дошкольного образования и так далее.

В конце ноября прошла традиционная ежегодная Неделя приема граждан, за время которой было принято 1734 обращения на 277 встречах во всех районах области. Помимо сотрудников приемных, диалог с жителями вели члены Правительства Сахалинской области, 18 депутатов областной Думы, 73 депутата муниципальных собраний, руководители и специалисты органов исполнительной власти и местного самоуправления, актив партии «Единая Россия».