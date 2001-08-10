Свыше трех тысяч пар поженились на Сахалине и Курилах в прошлом году

За январь-ноябрь прошлого года в Сахалинской области отмечена естественная убыль населения. Зарегистрировано в органах ЗАГС 5232 родившихся и 5566 умерших. Естественная убыль составила 334 человека, за аналогичный период 2018 года убыль составляла 142 человека. Превышение числа родившихся над числом умерших отмечено в Южно-Сахалинске, Курильском, Северо-Курильском и Южно-Курильском районах.

Как отмечают в Сахалинстате, в регионе зарегистрировано 3120 браков и 2383 развода против 3376 браков и 2492 разводов, зарегистрированных за аналогичный период 2018 года.

По данным регионального управления по вопросам миграции УМВД, на Сахалин и Курилы прибыло 18515 человек, из которых 52,9% – на постоянное место жительства. Выбыло 19315 человек, из которых 75,1% снято с регистрационного учета по прежнему месту жительства. В пределах Сахалинской области поменяли место жительства 6790 человек. Миграционная убыль составила 800 человек.