Тихоокеанское
информационное агентство
24 Января 2020
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12:33, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Островитянам расскажут об американском штате Мичиган

Островитянам расскажут об американском штате Мичиган

Очередное заседание «Клуба разговорного английского языка», созданном при Информационном центре международного сотрудничества, пройдет в областной библиотеке 29 января. Об этом сообщает пресс-служба СахОУНБ.

Встреча будет посвящена рассказу о штате Мичиган, США. Приглашенный гость – Эндрю Сноу расскажет интересные факты о «Штате Великих озер», а также поделится детскими воспоминаниями о родном крае и сравнит жизнь тогда и сейчас.

Начало в 18:30. Телефон для справок: 8 (4242) 45-25-47. Вход свободный.

 

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