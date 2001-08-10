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12:33, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
Островитянам расскажут об американском штате Мичиган
Очередное заседание «Клуба разговорного английского языка», созданном при Информационном центре международного сотрудничества, пройдет в областной библиотеке 29 января. Об этом сообщает пресс-служба СахОУНБ.
Встреча будет посвящена рассказу о штате Мичиган, США. Приглашенный гость – Эндрю Сноу расскажет интересные факты о «Штате Великих озер», а также поделится детскими воспоминаниями о родном крае и сравнит жизнь тогда и сейчас.
Начало в 18:30. Телефон для справок: 8 (4242) 45-25-47. Вход свободный.
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Новости общества Сахалина и Курил
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