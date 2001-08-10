Капитально отремонтируют участок улицы Комсомольской в Южно-Сахалинске

Проектно-сметная документация на ремонт участка улицы Комсомольской от проспекта Победы до улицы Пуркаева разрабатывалась в течение прошлого года. В конце 2019-го масштабный проект прошел государственную экспертизу и получил ее положительное заключение на реализацию, сообщает ТИА «Острова», со ссылкой на администрацию Южно-Сахалинска.

Как рассказал директор МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Евгений Кулик, проект включает максимальный объем работ по ремонту улично-дорожной сети, а также благоустройству прилегающей к ней территории на участке протяженностью 1,6 километра.

- Для Южно-Сахалинска - это принципиально иной по масштабам подход к проектированию, соответствующий статусу столичного города. Благодаря принципу ремонта «от дома до дома», полностью преобразится пространство между жилыми домами и зданиями, расположенными вдоль этого участка, что позволит по-новому раскрыть потенциал улицы. Особое внимание будет сфокусировано на озеленении. Это будет старт нового современного формата проектирования, который в дальнейшем предполагается активно использовать, - говорит Евгений Кулик.

Этот проект также поддержан городскими архитекторами и общественниками. По словам директора центра развития городской среды «Наш город» Василия Вишневского, реализация проекта даст старт комплексному походу к ремонту улиц с созданием инфраструктуры для развития альтернативной системы транспорта и средств микромобильности. Это и велодорожки, и совмещенные дорожи для самокатов, скутеров и тд.

- Территория будет развиваться комплексно, что сказывается на объеме работ. Если ранее ремонтировали сугубо дорожное полотно, то сейчас будет реализован комплекс благоустройства с созданием новых общественных пространств с малыми архитектурными формами. И все это в едином стиле, чтобы обеспечить идентичность и уникальность нашей городской среды. Это соответствует принципам формирования комфортного города и обеспечивает нормативные показатели индекса качества городской среды, - говорит Василий Вишневский.

Улица Комсомольская - одна из центральных магистралей города и требует от муниципалитета особого внимания как в плане ремонта для обеспечения безопасности дорожного движения, так и формирования ее облика в целом. Кроме того, сейчас Комсомольская - практически единственная из центральных улиц, где остались участки, находящиеся в неудовлетворительном состоянии.

Нынешний проект предусматривает замену коммуникаций, асфальтобетонного покрытия, расширение проезжей части до 4-х полос, организацию дополнительных полос перед перекрестками, капитальный ремонт моста, установку уличного освещения, автобусных остановок, а по обеим сторонам дороги до границ жилых домов и зданий - создание новых общественных пространств, восстановление газонов, озеленение, установку малых архитектурных форм, организацию велодорожек и пешеходных тропинок.

Напомним, что по принципу «от дома до дома» отремонтированы участок Коммунистического проспекта (от ул. Горького до пр. Мира) и участок ул. Комсомольской (от Коммунистического проспекта до пр. Победы).

Администрация Южно-Сахалинска считает целесообразным реализовать проект без исключений, в полном объеме. Если убрать из него благоустройство прилегающих территорий и остановиться только на ремонте проезжей части и тротуаров, то визуальный и функциональный эффект, который предполагается получить после масштабной стройки, достигнут не будет.

Пока финансирование со стороны регионального правительства не подтверждено. Вместе с тем, администрация города инициирует обращение к руководству области за поддержкой этого проекта.

Отметим, что мэрия Южно-Сахалинска уже сформировала план ремонта дорог на 2020 год, который подтвержден финансированием и будет выполнен при поддержке правительства Сахалинской области.

Так, в планах завершить строительство улицы Фархутдинова от проспекта Мира до улицы Ленина, реконструкцию дорог в 25 микрорайоне, строительство моста через реку Владимировка в село Дальнее (правобережье р. Владимировка), капитальный ремонт улицы Больничной от проспекта Мира до улицы Ленина, начать и завершить в 2021 году капитальный ремонт Коммунистического проспекта от проспекта Мира до улицы Вокзальной.

Напомним, что второй год Южно-Сахалинск участвует в федеральном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В 2019 году в его рамках отремонтированы: улица Вокзальная от улицы Карла Маркса до улицы Сахалинской, участок Украинской от Дорожной больницы до проспекта Мира, улица Пограничная от Ленина до ж/д путей, выполнено благоустройство улицы Боевой славы и улицы 1905 года от Лермонтова до переулка Барачного.

В этом году планируется:

-завершить работы по реконструкции автомобильной дороги село Дальнее — село Елочки, капитальный ремонт улицы 2-я Центральная (Хомутово) на участке от улицы Ивана Куропатко до ж/д путей, благоустройство Деповской от улицы Тихой до улицы Кирпичной.

- выполнить ремонт улицы Лермонтова от Сахалинской до Холмской, ремонт Детской от Комсомольской до Садовой, строительство Пограничной от Комсомольской до Горького;

- продолжить работы по капитальному ремонту улицы Ленина на участке от заезда на ОТБ до улицы Сахалинской, Украинской от Ленина (от моста) до жилого дома №139. Завершить эти объекты планируется в 2021 году.

Также планируется начать капитальный ремонт улицы Памятной от уицы Холмской до кладбищенского комплекса «Ласточка», капитальный ремонт Советской от автодороги Южно-Сахалинск - Синегорск до Альпийской, капитальный ремонт улиц Зеленой и Речной (Березняки). Продолжится реализация начавшегося в прошлом году важнейшего инфраструктурного проекта по ремонту автодороги Южно-Сахалинск - Синегорск ( на участке от улицы Ключевской до села Санаторное).

Ежегодно в областном центре и планировочных районах ремонтируется в среднем 10 км дорог. А благодаря тому, что в 2019 году по инициативе главы региона Валерия Лимаренко Южно-Сахалинску почти вдвое увеличили дорожный фонд, данный показатель в 2020-м планируется нарастить до 15 км.