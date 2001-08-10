Сахалинцам напоминают о местах продажи наваги
Реализацию свежемороженой наваги рыбодобывающие компании осуществляют ежегодно для обеспечения жителей острова, в том числе и для города Южно-Сахалинска, рыбой по доступной цене от производителя. Приобрести навагу по низким ценам с 24 января можно будет по следующим адресам:
- улица Пограничная (южнее дома № 26);
- улица Комсомольская (ТЦ Ковбой);
- севернее строения № 13 по улице Сахалинской у супермаркета «Столичный»;
- пл/р Ново-Александровск, западнее дома № 1 по пер .Железнодорожный;
- северо-западнее строения № 35 по проспекту Победы;
- юго-западнее строения № 14 по улице Украинской;
- пл/р Луговое, севернее дома № 90 по улице Дружбы.
Навагу по цене 80 руб. будет продавать СПК "Рыболовецкий Колхоз "Дружба" на ярмарочной площадке по адресу: пр. Мира, 106А (около «Дома торговли») 24-25 января. Там же 25 января ИП Харченко Н.В. будет продавать навагу по 75 руб. Свежемороженую рыбу можно будет приобрести в часы работы ярмарки: с 10.00 до 15.00. График работы ярмарки в будние дни – с 10.00 до 18.00 часов.
Кроме того, 27 января навагу можно будет приобрести с 10.00 до 14.00 в Синегорске (напротив дома №45, по ул. Коммунистической, площадка бывшего рынка) и с 14.30 до 16.00 в Санаторном (около магазина, напротив дома №7), сообщили в администрации города, передает ТИА "Острова" со ссылкой на администрацию Южно-Сахалинска.
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