Тихоокеанское
информационное агентство
24 Января 2020
Сегодня 21:11
61,95|68,69|61,91
Сахалинца оштрафовали за экстремизм
14:34, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцам напоминают о местах продажи наваги

Реализацию свежемороженой наваги рыбодобывающие компании осуществляют ежегодно для обеспечения жителей острова, в том числе и  для города Южно-Сахалинска, рыбой по доступной цене от производителя. Приобрести навагу по низким ценам с 24 января можно будет по следующим адресам: 

  • улица Пограничная (южнее дома № 26);
  • улица Комсомольская (ТЦ Ковбой);
  • севернее строения № 13 по улице Сахалинской у супермаркета «Столичный»;
  • пл/р Ново-Александровск, западнее дома № 1 по пер .Железнодорожный;
  • северо-западнее строения № 35 по проспекту Победы;
  • юго-западнее строения № 14 по улице Украинской;
  • пл/р Луговое, севернее дома № 90 по улице Дружбы.

Навагу по цене 80 руб. будет продавать СПК "Рыболовецкий Колхоз "Дружба" на ярмарочной площадке по адресу: пр. Мира, 106А (около «Дома торговли») 24-25 января. Там же 25 января ИП Харченко Н.В. будет продавать навагу по 75 руб. Свежемороженую рыбу можно будет приобрести в часы работы ярмарки: с 10.00 до 15.00. График работы ярмарки в будние дни  – с 10.00 до 18.00 часов. 

Кроме того, 27 января навагу можно будет приобрести с 10.00 до 14.00 в Синегорске (напротив дома №45, по ул. Коммунистической, площадка бывшего рынка) и с 14.30 до 16.00 в Санаторном (около магазина, напротив дома №7), сообщили в администрации города, передает ТИА "Острова" со ссылкой на администрацию Южно-Сахалинска. 

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?