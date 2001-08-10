Юных сахалинцев приглашают поучаствовать в викторине «PROЧехова»

Сахалинская областная библиотека приглашает юных островитян в возрасте от 14 до 18 лет принять участие в межрегиональной онлайн-викторине «PROЧехова», которая стартует 28 января.

Викторина в форме теста включает 30 вопросов по темам: «Жизнь и творчество А.П. Чехова», «Пребывание А П. Чехова на Сахалине» и «Содержание книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Максимальное время для выполнения заданий – 60 минут, ТИА «Острова» со ссылкой на пресс-службе СахОУНБ.

Для участия в викторине каждому участнику необходимо будет пройти регистрацию на сайте СахОУНБ в разделе «Читателям», подразделе «Конкурсы и проекты», рубрике «Викторина «PROЧехова». Там же будут размещены Положение и условия участия. Викторина будет доступна в онлайн-режиме до 28 апреля.

За дополнительной информацией обращаться в СахОУНБ или по телефону: +7 (4242) 45-25-22.