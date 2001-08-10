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16:32, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
Выходить на лед опасно в Корсаковском районе
24-26 января в заливе Мордвинова (на участке побережья от села Лесное до мыса Свободный, Корсаковский район) Охотского моря располагается прибрежный дрейфующий лед. При любых погодных условиях выходить на лёд крайне опасно, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.
«Не подвергайте жизнь и здоровье неоправданному риску. Задумайтесь о своих родных и близких», - обращаются к рыбакам спасатели. Об этом сообщает ТИА «Острова», ссылаясь на главное управление МЧС России по Сахалинской области.
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Новости общества Сахалина и Курил
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