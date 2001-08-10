Сахалинская область попала в десятку рейтинга регионов с эффективным управлением

Сахалинская область – в десятке регионов России с самым эффективным управлением. К такому выводу пришли эксперты Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). В подготовке VII рейтинга эффективности управления в субъектах РФ приняли участие около 200 ведущих политологов, политтехнологов, руководителей и редакторов СМИ, представителей науки, общественных деятелей страны.

В исследовании говорится, что за 2019 год островной регион поднялся в общероссийском рейтинге на 7 позиций – с 15 на 8 место.

В частности, Сахалинская область совершила мощный рывок в социальном развитии, поднявшись с 31 сразу на 4 место. Во внимание здесь были приняты четыре основных направления: здравоохранение, образование, транспортная инфраструктура и ЖКХ, межнациональные и межконфессиональные отношения.

Так, в прошлом году в островной регион привлекли около 300 квалифицированных врачей, закупили беспрецедентное количество современного медоборудования. Также были расширены меры социальной поддержки – семьям с детьми в возрасте от полутора до трех лет, которые не посещают детский сад, стали ежемесячно выплачивать около 14,5 тысяч рублей. В 2019 году минимальный размер пенсии в Сахалинской области повысили до 15 тысяч рублей, установили ежемесячные доплаты в размере 1 тысячи рублей. Для тех, кто отработал на островах от 35 до 40 лет, ввели новую ежеквартальную выплату – 3 тысячи рублей.

Пакет мер соцподдержки продолжил расширяться и в этом году – при рождении первенца на Сахалине и Курилах решено выплачивать всем семьям по 150 тысяч рублей. Еще одно нововведение – для семей с двумя детьми региональный материнский капитал увеличен до 250 тысяч рублей – ранее выплата составляла чуть более 200 тысяч. Для малообеспеченных семей установлена новая ежемесячная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет – в размере половины прожиточного минимума (более 8 тысяч рублей).

Много внимания в прошлом году уделялось транспортной доступности региона. На Сахалин вернулся национальный перевозчик «Аэрофлот», была расширена сеть внутриобластных и межрегиональных авиамаршрутов. Запущены дополнительные рейсы Южно-Сахалинск-Ноглики и Южно-Сахалинск-Шахтерск. Открыты новые субсидируемые региональные маршруты: в Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре, Петропавловск-Камчатский. Впервые в истории появилось регулярное вертолетное сообщение между Курильскими островами Итуруп, Кунашир и Шикотан. Еще одним важным решением стало утверждение единых тарифов на перелеты по Сахалинской области – вне зависимости от места регистрации граждан.

Эксперты отметили положительную динамику и в финансово-экономическом направлении – островная область переместилась с 7 на 3 позицию. Здесь главными критериями оценки выступили: эффективность экономического управления и бюджетной политики, улучшение инвестиционного климата.

Стоит отметить, что по эффективности управления Сахалинская область заняла первое место среди регионов Дальнего Востока. Позади – Камчатский край, занявший 16 позицию в общем рейтинге. На третьем месте оказалась Магаданская область. Она находится на 18 месте всероссийского списка, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службе правительства Сахалинской области.