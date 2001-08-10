Снежную горку обустроили в 17 мкр Южно-Сахалинска
Участники территориального общественного самоуправления (ТОС) «Мира-65», сотрудники администрации города и председатель областной Думы утром воскресенья вышли в один из дворов в 17-м микрорайоне Южно-Сахалинска, чтобы обустроить большую снежную горку для детворы. Помощь с завозом необходимого объема снега оказал муниципалитет.
Как рассказали в администрации города, подвижный отдых, сохранение семейных традиций и совместное времяпрепровождение с детьми - активисты призывают всех последовать примеру и создать снежные горки в каждом микрорайоне областного центра.
- С инициативой строительства горки вышел наш активист, председатель нашего ТОСа, администрация города предоставила технику для того чтобы завести необходимый объем снега, - рассказал участник мероприятия Денис Шаповалов, живущий в данном дворе. - Обычно мы сами справляемся, но в этом году зима не балует и снега не хватало, чтобы сделать большую горку. Сейчас нам есть из чего строить. В нашем детстве всегда были горки, я думаю, что это нужно и современным детям.
Подтверждение тому слова сына - Павел Шаповалов активно помогал папе строить снежную горку: «Это нужно для веселья, я очень жду, когда уже можно будет кататься».
ТОС «Мира-65», объединивший жителей двух домов, расположенных на пересечении пр. Мира и ул. Физкультурной, существует уже более 3 лет. За это время самоуправление не раз становилось получателем финансовой поддержки муниципалитета, как участник конкурса социальных проектов «Лучший проект на проведение мероприятий по благоустройству территорий ТОС в Южно-Сахалинске.
На средства муниципальных грантов был приобретен детский комплекс, малые игровые формы, обустроено резиновое покрытие и ограждение, забетонированы входные дорожки детской площадки. Кроме того, выкорчеваны старые деревья, установлена система видеонаблюдения и лежачие полицейские, проведено озеленение, закуплен инвентарь для уборки снега и субботников. Активисты на достигнутом не останавливаются. В планах текущего года - продолжить благоустройство территории зелеными насаждениями и реализовать арт-проект по украшению двора.
- Самая сложная задача в современном обществе - это объединить жителей на общее дело. Сегодня нам удалось вывести людей на улицу ради детей. Основные участники - это заинтересованные родители. Мы стараемся, чтобы у детей был хороший двор и веселое детство. Да и все, что мы делаем в рамках общественного самоуправления, тоже для наших детей, - отметил председатель ТОС «Мира-65» Павел Юдаев.
Для тех южносахалинцев, что хотят попробовать механизм самоуправления пошаговая инструкция и образцы документов по созданию ТОС расположены на сайте администрации. Кроме того, получить консультацию по созданию ТОС можно по телефону 30-08-14 (доб. 7, 3).
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