Проезд в районе перекрестка Комсомольская-Пуркаева в Южно-Сахалинске снова ограничат

Работы по реконструкции коллектора ливневой канализации в районе пересечения улиц Комсомольская - Пуркаева в Южно-Сахалинске продолжаются.

Как сообщили в городской мэрии, по 9 февраля подрядная организация ограничит проезд по двум полосам улицы Пуркаева с запада на восток выше Комсомольской. Работы будут вестись на участке протяженностью 10 метров: от перекрестка до здания №263/4 по Комсомольской (заезда к зданию временно не будет).

В случае непогоды график работ может быть незначительно скорректирован.