Тихоокеанское
информационное агентство
28 Января 2020
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10:17, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Проезд в районе перекрестка Комсомольская-Пуркаева в Южно-Сахалинске снова ограничат

Работы по реконструкции коллектора ливневой канализации в районе пересечения улиц Комсомольская - Пуркаева в Южно-Сахалинске продолжаются.

Как сообщили в городской мэрии, по 9 февраля подрядная организация ограничит проезд по двум полосам улицы Пуркаева с запада на восток выше Комсомольской. Работы будут вестись на участке протяженностью 10 метров: от перекрестка до здания №263/4 по Комсомольской (заезда к зданию временно не будет).

В случае непогоды график работ может быть незначительно скорректирован.

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