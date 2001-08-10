Мэр Поронайского района навестил ветерана-блокадника Лидию Лепину
В преддверии памятной даты 76-летия снятия блокады Ленинграда мэр Поронайского городского округа Александр Радомский и председатель районного Собрания Александр Урюпин навестили ветерана, жительницу блокадного Ленинграда Лидию Лепину. Гости выразили ей слова признательности, вручили цветы и подарки, пожелали крепкого здоровья и долголетия, пишет районная администрация.
- Сколько бы лет ни прошло с тех страшных времен, ваш подвиг и подвиг всех ленинградцев, никогда не сотрется из памяти. На долю вашего поколения выпали тяжелейшие испытания, которые с честью вынесли, многие ценой собственной жизни. Мы гордимся вами, желаем вам крепкого здоровья, долголетия, мира, счастья, добра, - с такими словами обратились к Лидии Ивановне Александр Радомский и Александр Урюпин.
Беседуя с гостями, Лидия Ивановна поделилась воспоминаниями о своем военном детстве. Во время блокады Лидии Лепиной было 11 лет, и детские впечатления о пережитом остались на всю жизнь.
- Малюсенькие 125-граммовые кусочки хлеба разрезали, поджаривали на железной печке и ели, вот и вся еда. Печку топили мебелью и всем, что попадалось под руку. Бомбили Ленинград часто, прятались в кюветах – лег и лежишь, чтоб осколками не задело. Затем нас эвакуировали на Кубань. Вывозили нас весной по «Дороге жизни». На Ладожском озере уже проступала вода, ехать было страшно, - поделилась воспоминаниями Лидия Ивановна, в нескольких строках раскрыв весь страх и голод блокадного ребенка.
В Поронайск Лидия Лепина приехала после войны. Здесь и построила свою дальнейшую жизнь, вышла замуж. Большую часть своей жизни Лидия Ивановна трудилась звероводом в Поронайском зверосовхозе. Окружающие, соседи отзываются о Лидий Ивановне, как о доброй, очень скромной и заботливой женщине, всегда готовой поддержать, несмотря на то, что ее жизнь была тяжелой, полной лишений.
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