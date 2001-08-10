Рейтинг управляющих компаний составили в Сахалинской области

В Сахалинской области составили рейтинг управляющих компаний. 74 организации получили оценку «хорошо» – уровень рейтинга «Б». Отличный показатель и рейтинг «А» заслужили семь организаций, передает региональное правительство.

Такой рейтинг каждый год составляют члены общественного совета при г государственной жилищной инспекции Сахалинской области. В качестве основы для оценки выступают результаты контрольно-надзорных мероприятий госжилинспекции по итогам года, а также данные районных администраций.

Оценку «отлично» получили пять управляющих компаний Корсаковского района (ООО «Бирюза», ООО «Сакура-плюс», ООО «УК «Жилой комплекс», ООО «Александрит» и МУП «Тепло»), а также две – Охинского (ООО «Управдом Тунгор» и ООО «Единство»). Эти УК получили 55-56 баллов.

– Самое главное для эффективной работы – взаимодействие с жителями и председателями советов, которые есть в каждом многоквартирном доме. Не менее важно – отношение коллектива управляющей компании к своим обязанностям. Нужно также активное участие и контроль со стороны жителей, создание территорий общественного самоуправления. Все это позволяет улучшить качество проживания в доме и благоустроить территорию во дворах, – считает глава управляющей компании «Сакура-плюс» Дмитрий Силачев.

Среди «хорошистов» многие компании набрали 53-54 балла – лучший показатель в группе «Б». Такие результаты показали ООО «Стандарт» (Анивский район), ООО «Корсаков-плюс» и ООО «МИР» (Корсаковский район), ООО «Доверие» (Охинский район), ООО «Жилсервис» (Поронайский район), ООО «УК «Бумажник» (Углегорский район), ООО «Курилстрой» (Северо-Курильский район), ООО «Ника плюс» и МУП «Тепловые сети» (Холмский район), а также ООО «УК «Роз-хаус» и ООО «УК-Прогресс» (Южно-Сахалинск).

Стоит отметить, что на этот раз за все время ведения рейтинга оценку «хорошо» заслужило наибольшее число управляющих компаний.

11 УК, которые имеют значительное количество жалоб, неисполненных предписаний, протоколы с нарушениями лицензионных требований, получили низкое количество баллов (25-27) и рейтинг «Г». Предельно низкий уровень «Д» не был присвоен ни одной организации.

Цель составления такого ТОПа – выявить самые добросовестные и эффективные управляющие компании, что в дальнейшем позволит сахалинцам и курильчанам реализовать свое право при выборе УК. А самим управляющим компаниям рейтинг дает возможность исправить недостатки в работе.

Кроме того, результаты этой оценки учитываются в конкурсе «Лучшая управляющая компания Сахалинской области», который организует Общественная палата Сахалинской области при участии Ассоциации «ЖКХ-СЕРВИС» и при поддержке регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства и государственной жилищной инспекции.

В 2020 году конкурс будет проходить в пятый раз по номинациям: «Лучшая управляющая компания муниципального образования» и «Лучшая управляющая компания Сахалинской области».

Заявки на участие принимаются до 17 февраля 2020 года. Документы необходимо направлять по электронной почте: o.p.sakhalin@mail.ru.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Общественной палаты и по телефону: 8 (4242) 42-42-91.