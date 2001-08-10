Минприроды оценило показатели Сахалинской области по нацпроекту «Экология»

Минприроды России положительно оценило показатели Сахалинской области по нацпроекту «Экология». В его рамках в островном регионе ведется реконструкция систем водоснабжения, воспроизводство лесов, а также совершенствование новой системы обращения с отходами. Результаты этой работы на рабочей встрече в Москве обсудили министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин и губернатор Валерий Лимаренко.

Как ТИА "Острова" сообщили в региональном правительстве, на 2019 год общая площадь лесовосстановления на Сахалине составила свыше 3 тысяч гектаров. Островной регион не просто достиг установленных Федеральным лесным агентством показателей, но и перевыполнил их более чем в два раза.

Также закупили более 140 единиц лесохозяйственной и лесопожарной техники, специализированного оборудования. Это повышает эффективность работы по восстановлению лесов, позволяет сократить ущерб от пожаров. Эти мероприятия проводятся в рамках регионального направления «Сохранение лесов» в рамках нацпроекта «Экология».

Работа по направлению «Чистая вода» призвана повысить качество питьевой воды на островах. В прошлом году завершилось строительство сети водоснабжения в восточной части Анивы, селах Воскресенском и Песчанском. Также был построен магистральный трубопровод от водозабора «Малка» до Холмска. Сегодня идет реконструкция системы водоснабжения в Александровск-Сахалинском районе, строятся очистные сооружения на реке Малка. Также в планах – реконструкция станции очистки воды в Охе и системы водоснабжения в Углегорском районе.

– Экология – это важнейшая сфера, от которой напрямую зависит качество жизни людей. Поэтому в структуре областного правительства сейчас создается министерство экологии, – рассказал Валерий Лимаренко. – На встречах с жителями нередко звучат вопросы о качестве воды. Поэтому мы ускорили модернизацию систем водоснабжения и водоотведения в районах. За пять лет мы должны заменить все проблемные водопроводы. Еще одно первостепенное направление – совершенствование системы обращения с отходами. Особое внимание будет сосредоточено на ликвидации несанкционированных свалок, строительстве новых полигонов, внедрении раздельного сбора мусора.

На рабочем совещании обсудили условия подписания соглашения о реализации регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».

– Ценно, что глава региона держит на личном контроле каждое направление нацпроекта «Экология» и находится в диалоге с жителями. Серьезные перемены в такой сложной отрасли как система управления отходами возможны только при условии объединения усилия власти, жителей и бизнеса, – подчеркнул Дмитрий Кобылкин.

Отметим, что в десяти районах островной области сформированы земельные участки под строительство современных мусорных полигонов. Уже введен в эксплуатацию полигон в Тымовском городском округе.

Раздельный сбор и утилизацию твердых коммунальных отходов планируется внедрять в два этапа. На первом – до конца 2020 года – должны запустить пилотный проект в Южно-Сахалинске. В областном центре уже обустроено более 170 контейнерных площадок для накопления ТКО. На втором этапе – в 2020-2024 годы – эта система должна распространиться на весь регион.