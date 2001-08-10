Островитян просят не выходить на лёд в Корсаковском районе

По информации Сахалинского управления Росгидромета, у побережья залива Мордвинова в Корсаковском районе (от села Лесное до мыса Свободный) располагается дрейфующий лед. Замораживания в припай не произошло. Под воздействием даже слабого отжимного ветра или приливно-отливных колебаний уровня моря, а также под влиянием проникающих волн зыби, он будет разрушен и вынесен в открытое море. В связи с этим, 28 января выходить на лёд крайне опасно.

- Не подвергайте жизнь и здоровье неоправданному риску. Задумайтесь о своих родных и близких. Актуальную информацию о ледовой обстановке в Сахалинской области вы можете уточнить на сайте регионального управления МЧС, - отмечают спасатели.

Напомним, при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефону 112.