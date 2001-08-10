Год памяти и славы торжественно открыли на Сахалине
Торжественная церемония открытия Года памяти и славы, главными героями которой стали ветераны Великой Отечественной войны, состоялась в музее «Победа» областного центра накануне, 27 января. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Во время торжества под игру военного оркестра Южно-Сахалинского гарнизона здесь открыли скульптуру, олицетворяющую «Символ Победы». Бронзовую композицию установили в центре атриума. Она представляет собой обрамленную по всему периметру лентой стелу со статуей Георгия Победоносца наверху.
В числе приглашенных на церемонии была ветеран войны и труда Декабрина Пушкарева. Кавалер орденов Отечественной Войны I и II степени, она участвовала в освобождении Южного Сахалина. На фронте была старшим сержантом и санинструктором 79-й стрелковой дивизии. Недавно Декабрина Михайловна отметила 95-летний юбилей.
– Эта скульптура стала нашей сбывшейся мечтой, символом славы и памяти о событиях тех лет. Мы не забываем имена товарищей, с которыми вместе прошли через тяготы Великой Отечественной. Все они достойны бессмертия в нашей памяти, – рассказала Декабрина Пушкарева.
В сегодняшнем мероприятии также приняли участие представители правительства области, священнослужители, военнослужащие, юнармейцы, кадеты. От имени главы области Валерия Лимаренко к собравшимся обратился первый заместитель губернатора Сахалинской области – руководитель администрации губернатора и правительства Сергей Байдаков.
– День Победы – это самый важный для всех нас праздник. Мы смогли сохранить нашу страну, нашу нацию, продолжить дело рук наших предков – строить сильное государство со своими традициями и культурой, определять собственный выбор дальнейшего развития страны, – отметил Сергей Байдаков. – Мы должны сделать все, чтобы сохранить правду о событиях военных лет. И празднование 75-летия Победы имеет в этом смысле огромное значение. Мы начали готовиться к этому событию задолго до юбилея. Наполняли новым содержанием Книгу памяти и Книгу памятников воинской славы островного региона. Во всех муниципальных образованиях приводили в порядок и реконструировали памятники и мемориалы. И сегодня в день снятия блокады мы чтим память всех, кто погиб в эти страшные дни. Отдаем должное тем, кому удалось выжить.
Отметим, в День снятия блокады Ленинграда во всех районах области прошла акция «Блокадный хлеб». Одноименный всероссийский урок памяти состоялся в школах Южно-Сахалинска.
Всего в рамках Года памяти и славы в Сахалинской области пройдут более 180 тематических мероприятий. Это акции «Вахта памяти», «Стена памяти», «Сад Победы» и «Георгиевская ленточка». В образовательных учреждениях проведут уроки истории и выставки. Добровольцы проведут беседы и лекции, организуют просмотры военных фильмов.
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