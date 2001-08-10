Сахалинских волонтёров начнут готовить к Этапу Кубка мира в ближайшие дни

Общий сбор волонтёров, задействованных на Этапе Кубка мира по Всемирному Паралимпийскому горнолыжному спорту состоялся в СахГУ.

Как рассказали в пресс-службе регионального минспорта, на встрече присутствовали добровольцы, представляющие все восемь направлений волонтёрства: логистика, проживание, питание, атташе, спортивный объект, пресса, транспортная логистика и аэропорт. Участники обсудили вопросы предстоящей работы на соревнованиях, а также узнали подробности о выполнении своих функций.

- Я имею большой опыт участия в крупных спортивных мероприятиях. В роли атташе я была волонтёром на международных зимних спортивных играх «Дети Азии». На Этапе Кубка мира я также буду атташе. Мои обязанности заключаются в сопровождении делегации, спортсменов, куда бы они ни пошли – на соревнования, в зону питания, проживания, на экскурсии. Наше направление приступит к работе одним из первых – ориентировочно четвёртого февраля, когда на Сахалин прибудут первые спортсмены, - рассказала студентка второго курса СахГУ направления «Востоковедение и африканистика» Юлия Каверинская.

Основная часть тренингов по подготовке волонтёров на Сахалине уже завершена. На протяжении полутора месяцев добровольцы проходили курсы этики, первой помощи, английского языка и другие направления.

- Уже завтра мы отправимся в Москву для проведения другой части тренингов. Вместе с 15 добровольцами из волонтёрского движения «Мосволонтёр» мы начнём подготовку к встрече паралимпийцев в аэропорту «Шереметьево». Там мы будем сопровождать делегации вплоть до их вылета в Южно-Сахалинск, - поделилась подробностями помощник руководителя волонтёрского отряда Алина Ким.

Напомним, Этап Кубка мира по Всемирному Паралимпийскому горнолыжному спорту пройдёт с 9 по 21 февраля в Южно-Сахалинске. В соревнованиях примут участие около 50 спортсменов из разных стран. Эти горнолыжные старты станут крупнейшими в истории островного региона.