Жителям Троицкого и Петропавловского рассказали о планах развития территорий

Формат для встречи с населением Троицкого - крупного села, по численности сопоставимого с райцентром, выбрали оптимально удобным для местных жителей. Сначала прозвучала социально значимая информация по льготам и развитию инфраструктуры. А затем людям предоставили возможность задать вопросы представителям ЦРБ, ОМВД, рассказать о бытовых проблемах, сообщили в региональном отделении "Единой России".

На встрече с жителями Троицкого заместитель секретаря отделения партии, заместитель председателя Сахалинской областной Думы Александр Ивашов сообщил о региональных законах по социальной поддержке различных категорий граждан, выбрав наиболее актуальные для сельчан и принятые по просьбам населения области. В этом ряду пополнение льготного списка граждан, для которых предусмотрена стопроцентная компенсация расходов на капремонт жилфонда, сюда включили инвалидов первой и второй групп, семьи, имеющие детей-инвалидов.

Сделаны новые шаги по организации бесплатного горячего питания в школах: к начальным классам теперь добавились дети из многодетных семей средних и старших классов, родителям нужно будет лишь подать заявку. Для детей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрели двухразовое бесплатное питание в школах. К тому же новоприбывшим молодым медицинским кадрам с высшим образованием дали возможность снимать квартиру не в ущерб зарплате: их обеспечивают компенсацией расходов по найму квартиры. При этом сумма выплаты не превышает 25000 рублей. Если это не выполняется, областной депутат попросил сообщать ему такие факты.

Глава округа, заместитель секретаря Анивского местного отделения партии Артём Лазарев рассказал сельчанам о том, что закончены ремонтные работы на очистных сооружениях, запущен новый блок. Протянута новая ветка водовода, чтобы выровнять давление в водопроводных трубах в разных концах села. В 2020-м эту работу планируется доделать и перейти к заключению контракта с подрядной организацией на бурение дополнительных скважин на водозаборе «Автомост».

В 2020-м в Троицком начнут строить новую школу на 1200 мест, в областном бюджете на этот объект предусмотрены 1,9 млрд рублей, сдача предполагается в 2022 году. Приступят и к строительству лыжной базы, возведут спорткомплекс на основе каркасно-тентовой конструкции для занятия игровыми видами сорта. Административно-бытовые помещения и зал единоборств обустроят в пристройке. Для строительной площадки под новую школу искусств в Троицком предстоит выкупить земельный участок.

Второй этап газификации большого села в наступившем году можно будет завершить и переходить к проектированию третьего этапа. Дворовые территории и межквартальные проезды планируется отремонтировать по улице Советскрй (домов с 1-го по 11-й), но понадобится компромиссное решение по гаражам и хозпостройкам. До конца года в Троицком расселят аварийное и ветхое жильё. Продолжится проектирование дорожных работ по улицам Кедровая, Матросова, Кленовая. А по улице Гвардейской проектирование, наоборот, только начинается: по замене инженерных коммуникаций, тротуаров, асфальтированию, освещению. Причём выполнение перечисленного отразится на оценке эффективности работы администрации, что зафиксировано в соответствующем документе. Кроме того, губернатор области поставил задачу муниципальной власти обустроить площадки для раздельного сбора мусора – бытового от крупногабаритного. Дополнительно установят евробаки.

– Хочу извиниться за детскую площадку по улице Невельской, которую администрация обещала отремонтировать. Поставку оснащения с завода задержали, ждём второй контейнер. По весне всё установим. Также по селу сделаем замену устаревших элементов и малых архитектурных форм на территории детских городков, установим резиновое покрытие. Просьба высказывать пожелания через управляющие компании. Будем собирать сводную информацию по всему Анивскому городскому округу, – заключил мэр краткий доклад.

Судя по возмущённым репликам сельчан, горячей проблемой в Троицком оказалось почтовое обслуживание: за посылками, корреспонденцией, пенсиями приходится долго стоять в очереди, и то ещё не получишь, а компьютеры у операторов то и дело зависают. Представитель областного управления «Почты России» пояснила, что в сельском почтовом отделении не хватает двух сотрудников. Новеньких уже приняли, обучают, примерно с 7 февраля они приступят к работе, тогда почту будут открывать с 8.00. Вопрос о нестабильной интернет-связи почтовики обсудят с «Ростелекомом».

Замечания по доступности врачей высказали заместителю главного врача ЦРБ Ивану Хавренко: записываться приходится за две недели, для больного человека это слишком долго. Он ответил, что в амбулатории открыта вакансия терапевта, ожидают нового врача. А представитель ОМВД принял к сведению пожелания по работе участковых и ещё раз назвал номер телефона для обращений 780-785. По словам мэра, будет продолжена работа по организации полицейского поста в Троицком, тем более что помещение для этого муниципалитет уже выделил.

На встрече с жителями Петроправловского Артём Лазарев рассказал о главном – газификации села. Ведётся оформление документов на подключение к газопроводу, для чего жильцам необходимо срочно обратиться в «Сахалинскую нефтяную компанию» по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Мира, 420 или по телефону 8 (4242) 46-34-31. Мэр отметил, что весной будет полностью восстановлено нарушенное газовиками благоустройство и дорожное полотно.

Кроме того, в текущем году будет выполнено проектирование, которое предусматривает полную реконструкцию улицы Центральной: асфальтирование, обустройство тротуаров, освещения.

Напомнили сельчанам и о конкурсе по инициативному бюджетированию на три миллиона рублей, результат которого будет известен в конце января. В 2019-м петропавловцы выступили с проектом по облагораживанию приклубной территории.

Коснулись темы переселения из ветхого и аварийного жилья. За исключением двух семей со всеми жителями, проживающими в аварийных домах, уже заключены соглашения о переезде в различные населённые пункты района. Люди выбирали их по своему усмотрению. В текущем году переселят тех, чьи дома были признаны аварийными до 1 января 2017 года. В целом же вопрос планируют закрыть через два года.

Люди поинтересовались, почему в Петропавловском не строятся новые дома на месте снесённых построек. Власти, в свою очередь, заявили, что Петропавловское — замечательное и перспективное село, из которого не стоило бы уезжать. Кстати, тут же нашлись местные сторонники этого постулата. Такие настроения администрация округа полностью поддерживает. В ближайшее время с «аварийщиками» проведут отдельное собрание, на котором обсудят этот и другие важные аспекты переселения.

Много вопросов прозвучало по части газификации. Люди интересовались нюансами подключения, процедурой возмещения потраченных средств и так далее. Коснулись программы «Дальневосточный гектар», капитального ремонта муниципального жилья. Посетовали на то, что неработающим пенсионерам не просто насобирать средств на приобретение газового котла. Артём Лазарев тут же предложил председателю Собрания, секретарю местного отделения Партии Андранику Авеняну на ближайшей сессии рассмотреть этот вопрос. Андраник Авенян выразил солидарность и заверил, что депутаты самым внимательным образом отнесутся к инициативе мэра и постараются помочь неработающим пенсионерам в решении вопроса установки газовых котлов.