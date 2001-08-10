Флешмоб в поддержку чемпионата мира по Го прошел в Южно-Сахалинске
Флешмоб состоялся в областной библиотеке. Его участники выразили поддержку спортсменам, которые будут бороться за звание чемпиона мира по Го. Акция уже стала международной и прошла в Москве, Хабаровске, Калининграде, Екатеринбурге, Токио, Челябинске, Владивостоке, а теперь и в Южно-Сахалинске, пишет пресс-служба СахОУНБ.
Не случайно флешмоб провели в библиотеке. На базе учреждения открыт и работает клуб любителей игры в Го «Атари Сахалин». Все желающие могут бесплатно обучиться правилам каждую субботу в 13.00. Занятия проводит вице-консул Генерального консульства Японии в Южно-Сахалинске Такахиро Мацумото. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8 (4242) 45-25-47.
«Мне пока далеко до участия в чемпионате мира по Го, но было интересно ощутить свою причастность к такому большому событию через этот флешмоб. Обычно мы используем чёрные и белые камни для игры по определённым правилам, а здесь нужно было проявить фантазию и отойти от привычного - кто-то предложил изобразить на доске символ года - мышку, а кто-то предложил сделать сердечко из камней. Хотелось, чтобы Сахалин выделился. Надеюсь, что кто-то из сахалинцев сможет проявить себя на чемпионате во Владивостоке», – поделилась участница флешмоба Мария Яровенко.
Отметим, в мае чемпионат мира по Го примет Приморский край, город Владивосток. 41-й Чемпионат мира по Го впервые пройдет в России. Это решение было принято на 38-й сессии президиума Международной федерации Го в Гуйяне в 2017 году. Право на проведение соревнования по главной стратегической игре Азии получила Российская федерация Го.
Впервые за 40 лет геоточка Чемпионата вне азиатских стран. Национальных чемпионов из более чем 70-ти стран и территорий мира ждут в российской столице Дальнего Востока.
Чемпионат пройдёт на острове Русский в кампусе Дальневосточного федерального университета. Впервые в истории чемпионата запланированы всероссийский Го-конгресс и всемирный фестиваль Го для всех желающих. Игра будет доступна не только участникам мирового чемпионата, но и каждому гостю.
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