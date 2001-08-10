Тихоокеанское
информационное агентство
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17:09, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцам понятно расскажут об экономике

Очередная лекция по финансовой грамотности пройдет в сахалинской областной библиотеке 4 февраля. Тема лекции: «Финансовая система РФ, сообщает пресс-служба СахОУНБ.

- Специалисты Южно-Сахалинского отделения Банка России помогут в доступной форме разобраться, что такое мегарегулятор финансового рынка, каковы его главные задачи и функции, а также расскажут слушателям о современной финансовой системе Российской Федерации. Слушатели узнают, как Банк России осуществляет денежно-кредитную политику и каковы ее инструменты. Что такое ключевая ставка и для чего нашей стране таргетирование инфляции. Лекторы поделятся с аудиторией своими знаниями и ответят на интересующие вопросы, - рассказали в библиотеке.

Начало в 11:00. Вход свободный.

Телефон для справок: 8 (4242) 45-25-22.

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