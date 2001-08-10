Промысел наваги завершился в заливе Терпения
Предприятия Поронайского района завершили активный промысел наваги. Рыбаки трех поронайских предприятий (СПК «Дружба», ООО «Поронайский зверосовхоз», ООО «Поронайский РПЗ») и макаровского ООО «Рыбак» выловили 3 816,7 тонн рыбы. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.
Напомним, что официально зимняя путина стартовала в начале года, но первые уловы были отмечены 13 января. По состоянию на 29 января рыбохозяйственные предприятия освоили 89,27 % от общего допустимого улова Восточно-Сахалинской подзоны (4 275 тонн).
По словам промышленников, зимняя путина в этом году сложилась достаточно удачно благодаря стабильным подходам скоплений наваги, благоприятным погодным условиям, ледовой обстановке, а также за счет своевременной и качественной подготовки добывающего флота и береговых мощностей. Большая часть наваги в свежемороженом виде поставлялась на внутренний рынок – в районы Сахалинской области и другие регионы России.
Отметим, для представителей КМНС и рыбаков-любителей зимняя путина продолжается.
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