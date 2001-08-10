Сахалинские предприятия ЖКХ задолжали за электроэнергию 143 млн рублей

Просроченная задолженность сахалинских предприятий ЖКХ за потребленную электроэнергию на 1 января 2020 года составила 143 млн рублей. По сравнению с суммой долга данной категории потребителей на 1 декабря 2019 года, отмечается его снижение на 59,8 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Сахалинэнергосбыта.

Несмотря на некоторое уменьшение, задолженность по-прежнему остается достаточно серьезной. Для ее взыскания филиал ПАО «ДЭК» «Сахалинэнергосбыт» применяет к должникам все меры, предусмотренные законодательством. В отношении неплательщиков возбуждается исковое и исполнительное производство, на объекты предприятий-должников вводятся ограничения в подаче электроэнергии. Кроме того, им направляются уведомления о предоставлении банковской гарантии. Предприятия, не исполнившие данное требование законодательства, привлекаются к административной ответственности.

Наиболее проблемные потребители-предприятия ЖКХ попадают в антирейтинг, который ежемесячно обновляется.

Антирейтинги составляются на региональном и федеральном уровнях с учетом совокупности ряда факторов: размер задолженности; выполнение потребителем обязательств, предусмотренных условиями договора энергоснабжения; количество периодов образования задолженности, гарантии по оплате долга. Так, в январский дальневосточный антирейтинг вошло три сахалинских компании: ООО «РСО «Универсал» Долинска с долгом 4,7 млн рублей, МУП «Тепловые сети» села Чехов Холмского района (2,4 млн рублей) и МУП «ЖКХ УГП» Углегорска (11,7 млн рублей). Неплательщики могут покинуть антирейтинг, полностью оплатив накопленную задолженность и текущее потребление.