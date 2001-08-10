Сахалинские юмористы поучаствуют в Международной лиге КВН
Сахалинцы выступили на 31-ом международном сочинском фестивале. В нем приняли участие чемпионы Высшей лиги Международного Союза КВН, победители фестиваля КВН Всероссийского арт-кластера «Таврида АРТ», более 500 команд из России, стран ближнего и дальнего зарубежья.
Как рассказали в региональном агентстве по делам молодежи, команда «Такие Острова» сначала показала себя на просмотровых днях, где презентовала лучший материал. По итогам первого тура лучших отобрали для участия во втором. Сахалинская сборная успешно справилась с каждым из них, после чего была приглашена в сезон 2020 года в телевизионную международную лигу МС КВН (Минск, республика Беларусь).
- Около 10 лет не было сахалинцев на таких крупных КВН-событиях, поэтому это большое достижение для нас. Мы встречались с редакторами высшей Лиги КВН, видели эту атмосферу и очень зарядились. Это невероятное событие, где все делают одно общее дело, - поделился участник сахалинской команды Семен Бермешев.
Успешное участие в телевизионной международной лиге МС КВН может стать для островной команды билетом в «Премьер-Лигу» и «Высшую Лигу КВН».
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