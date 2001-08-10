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15:15, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Жителей Березняков проконсультируют по вопросам ЖКХ
Жителей Березняков приглашают на встречу по вопросам ЖКХ. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на администрацию Южно-Сахалинска.
Мероприятие состоится в четверг, 30 января, в здании ДК «Родник» (ул. Крайняя, 8а) под председательством вице-мэра Александра Гринберга. Начало в 18.30.
В повестке: информация о выполненных работах по ЖКХ в селе в 2019 году и планы на 2020-й год.
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