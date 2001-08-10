Тихоокеанское
информационное агентство
30 Января 2020
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МЧС снова просит сахалинцев не выходить на лёд
09:09, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

На территории трех сахалинских районов будет лавиноопасно

Сегодня, 30 и завтра 31 января на лавиноопасных участках Корсаковского, Долинского района и Южно-Сахалинска прогнозируется лавинная опасность, возможен сход одиночных лавин, сообщает региональный противолавинный центр регионального УГМС.

Спасатели напоминают правила безопасности при попадании в лавину:

  • При передвижении по горной местности следует использовать хорошо залесенные склоны и менее заснеженные выпуклые формы рельефа (водоразделы);
  • Если лавина настигла, главная задача – уберечь дыхательные органы от снежной пыли. Использовать шарф, воротник, капюшон, шапку, рукавицы, или просто ладони и прикрыть нос и рот;
  • С помощью рук и ног попытаться вынырнуть на поверхность лавины. В момент торможения стараться приблизиться к поверхности лавины, пока снег не отвердел;
  • Руки держать у лица. После окончательной остановки лавины всеми способами разрушать ледяную корку, образующуюся на стенках снежной камеры в результате дыхания и тепла тела. Сохранять спокойствие и силы. Не считать свое положение безнадежным и не терять уверенности в своем спасении;
  • Кричать бесполезно, снег полностью поглощает все звуки, и ни в коем случае не давайте себе спать. По статистике, более трети человек, попавших в снежную лавину, выбираются самостоятельно.

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