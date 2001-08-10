«Серебряные волонтеры» хотят следить за решением проблем в сферах ЖКХ, спорта и соцобеспечения

На Сахалине «Серебряные волонтеры» расширяют поле деятельности. Активисты-общественники вслед за здравоохранением намерены контролировать решение проблем в сферах ЖКХ, спорта и социального обеспечения. В ряды добровольцев приглашаются все желающие в возрасте от 40 лет. О своих планах участники движения рассказали Валерию Лимаренко на состоявшейся встрече. Глава региона эти инициативы поддержал, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на правительство области.

– Дорогие друзья, спасибо вам за вашу работу. Вы вносите неоценимый вклад в развитие островного здравоохранения. В этой сфере вы получили достаточно много опыта. Теперь его можно применить и в других областях. Со своей стороны, готовы оказать вам помощь. К примеру, в юридических и финансовых вопросах, – подчеркнул Валерий Лимаренко.

Добровольцы, которые будут заниматься жилищно-коммунальным хозяйством, смогут напрямую получать от жителей информацию о несанкционированных свалках или плохой работе управляющих компаний.

Также общественники окажут помощь получателям социальных услуг – поделятся информацией о льготах, которые доступны жителям области, и о том, как их получить.

А любителям физкультуры и спорта волонтеры помогут подобрать группу для тренировок, будут заниматься поиском помещений для занятий.

– Намерены плотно работать с профильными министерствами. Но нам нужны добровольцы. Поэтому приглашаем всех, кто хочет сделать жизнь на островах лучше. Особенно ценим узких специалистов, которые ушли на пенсию. Их знания нам очень бы пригодились, – рассказал идейный вдохновитель движения «Серебряные волонтеры» на Сахалине Владимир Забелин.

При этом деятельность в медицинской сфере волонтерами будет продолжена.

Чтобы присоединиться к тому или иному направлению, необходимо позвонить по телефону: 8-962-128-01-90.