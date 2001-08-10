«Серебряные волонтеры» хотят следить за решением проблем в сферах ЖКХ, спорта и соцобеспечения
На Сахалине «Серебряные волонтеры» расширяют поле деятельности. Активисты-общественники вслед за здравоохранением намерены контролировать решение проблем в сферах ЖКХ, спорта и социального обеспечения. В ряды добровольцев приглашаются все желающие в возрасте от 40 лет. О своих планах участники движения рассказали Валерию Лимаренко на состоявшейся встрече. Глава региона эти инициативы поддержал, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на правительство области.
– Дорогие друзья, спасибо вам за вашу работу. Вы вносите неоценимый вклад в развитие островного здравоохранения. В этой сфере вы получили достаточно много опыта. Теперь его можно применить и в других областях. Со своей стороны, готовы оказать вам помощь. К примеру, в юридических и финансовых вопросах, – подчеркнул Валерий Лимаренко.
Добровольцы, которые будут заниматься жилищно-коммунальным хозяйством, смогут напрямую получать от жителей информацию о несанкционированных свалках или плохой работе управляющих компаний.
Также общественники окажут помощь получателям социальных услуг – поделятся информацией о льготах, которые доступны жителям области, и о том, как их получить.
А любителям физкультуры и спорта волонтеры помогут подобрать группу для тренировок, будут заниматься поиском помещений для занятий.
– Намерены плотно работать с профильными министерствами. Но нам нужны добровольцы. Поэтому приглашаем всех, кто хочет сделать жизнь на островах лучше. Особенно ценим узких специалистов, которые ушли на пенсию. Их знания нам очень бы пригодились, – рассказал идейный вдохновитель движения «Серебряные волонтеры» на Сахалине Владимир Забелин.
При этом деятельность в медицинской сфере волонтерами будет продолжена.
Чтобы присоединиться к тому или иному направлению, необходимо позвонить по телефону: 8-962-128-01-90.
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