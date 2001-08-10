Сахалинцам рассказали, как купить жилье с помощью государства

Специалисты Сахалинского ипотечного агентства Юлия Трибунская и Евгений Лаврентьев провели прием граждан по вопросам ипотечного кредитования. Встреча прошла 29 января в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. Практически все заявители пришли с одной целью: получить больше информации об участии в государственных жилищных программах и ипотечном кредитовании со сниженной процентной ставкой, сообщает пресс-служба областного партийного отделения.

Условно участников приема можно было поделить на две группы. Первые хотят участвовать в государственной программе обеспечения жильем, но не знают, с чего начать.

- Живем с мужем и ребенком на съемной квартире, что, конечно, сильно бьет по семейному бюджету, - рассказала одна из участниц приема. – Слышали про ипотеку под 2%, но там сумма кредита ограничена 6 млн. рублей, а квартиры у застройщиков стоят дороже. Можем ли мы рассчитывать на какие-либо меры государственной поддержки при приобретении жилья, чтобы хоть частично компенсировать недостающие средства?

Начальник кредитного отдела ипотечного агентства Юлия Трибунская пояснила, что семья может вступить в программу обеспечения жильем. В управлении жилищной политики Южно-Сахалинска уже начались соответствующие консультации, а прием документов стартует весной. Все, кто попадает под условия участия в программе, получат сертификаты на социальные выплаты для обеспечения жильем. Сумма выплаты зависит от категории участника (молодая семья, молодой специалист или ученый, бюджетник и ряд других) и предполагаемой площади квартиры. Сертификат можно использовать в качестве первоначального взноса при оформлении ипотечного займа.

- С февраля ипотечный кредит под 2% на Сахалине начнут выдавать 11 банков. Другой вариант – вы приходите с сертификатом к нам, и мы рассчитываем сумму и сроки ипотеки в нашем агентстве. У вас один ребенок, для таких семей предусмотрен заём под 7% годовых. После оформления ипотеки в СИА вы сможете получить компенсацию 500 тыс. рублей на гашение части кредита, - подчеркнула Юлия Трибунская.

Семьи с двумя детьми могут рассчитывать на 3,5% годовых (плюс погашение 1 млн. рублей), многодетным родителям СИА выдает ипотеку под 0% (плюс компенсация 2 млн. рублей). Для бюджетников и молодых ученых также предусмотрено 7% годовых. Максимальная сумма кредита – 4,2 млн. рублей, сроки – до 20 лет. Заёмщик может использовать кредит Сахалинского ипотечного агентства для участия в долевом строительстве по договору с аккредитованным застройщиком («Рыбоводстрой» и «Армсахстрой»), приобретения готового первичного жилья у любого застройщика, либо для индивидуального жилищного строительства. В последнем случае у заявителя должен быть земельный участок в собственности либо по договору аренды.

Не стоит забывать, что одним из условий получения кредита как в банке, так и в ипотечном агентстве является платежеспособность заемщика. Малоимущим и безработным жителям ипотеку не одобрят.

Еще одна девушка, обратившаяся к специалистам СИА, тоже не знала, с каких шагов начать путь к собственному жилью. Она не замужем, детей нет, но работает в службе скорой медицинской помощи. А значит, является бюджетником и также может участвовать в жилищной программе.

- Более того, вы можете написать на имя своего руководителя заявление с просьбой предоставить вам арендное жилье. Наше агентство строит такие дома для бюджетников по заказу муниципалитета, - пояснила Юлия Трибунская. – Цена аренды этих квартир намного ниже рыночной. А самое главное – через полгода ее можно выкупить, также по сниженной стоимости и с использованием сертификата на социальную выплату.

Вторая группа участников приема – заявители, которые уже получили сертификат и теперь изучают варианты ипотечного кредитования. Таких жителей специалисты СИА пригласили прийти на прием в агентство для расчета суммы и сроков займа. Необходимо иметь при себе сертификат, а также заранее определиться с вариантами квартир – сколько комнат и какой площади.

Консультации по участию в жилищной программе проходят по средам с 10:00 по адресу: Коммунистический пр., 49, каб. 2.

Консультации по кредитованию в Сахалинском ипотечном агентстве проходят по вторникам и четвергам с 12:00 до 16:00 по адресу: ул. Дзержинского, 40, каб. 610.