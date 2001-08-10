Снежный циклон накроет некоторые сахалинские районы

Сегодня, 30 января в Долинском, Корсаковском, Анивском районах и Южно-Сахалинска прогнозируется умеренный, местами сильный снег, усиление ветра до 15-20 м/с. Кроме того, на территории Южно-Курильского и Курильского районов ожидаются сильные осадки, усиление ветра до 20-25 м/с. Об этом сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

- В администрацию указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий ухудшения погодных условий, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона находится на нашем контроле, - отметили в главном региональном МЧС.