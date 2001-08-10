Тихоокеанское
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11:38, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

«Сахалинские Акулы» вновь обыграли приморский «Тайфун»

«Сахалинские Акулы» вновь обыграли приморский «Тайфун»

Второй матч «Сахалинских Акул» против приморского «Тайфуна» состоялся накануне, 29 января. Островной коллектив вновь вышел победителем, обыграв соперника со счётом 5:3, сообщает пресс-атташе островного хоккейного клуба.

Первый период встречи команды провели на равных. Как на качелях игроки перемещались из зоны в зону, создавая опасные моменты, но голкиперы надёжно защищали свои ворота. На старте игрового отрезка «Акулам» дважды выпадал шанс поиграть в большинстве, но реализовать лишнего им не удалось. За 5 минут до перерыва Иван Лапшин открыл счёт матча в пользу владивостокской команды.

Отыграться хозяевам удалось уже в начале второй двадцатиминутки. Дмитрий Жеребкин сравнял цифры на табло, а после отправился на скамейку штрафников за задержку соперника клюшкой. Численное преимущество сыграло на руку приморцам. Максим Рогозин заброшенной шайбой вывел «Тайфун» вперёд. «Акулам» понадобилось всего 17 секунд, чтобы восстановить равенство. С передач Роберта Нуруллина и Александра Пичугина Владимир Кротов поразил ворота соперника. Команды продолжили обмениваться острыми атаками, но счёт оставался неизменным. Под занавес второго периода Станислав Баснев схлопотал удаление, а в начале третьего к нему присоединился и Александр Баранов.

В формате игры 3 на 5 Иван Лапшин оформил дубль, чем вновь вывел «Тайфун» вперёд. «Сахалинские Акулы» не собирались сдаваться, активизировались и к середине двадцатиминутки Владимир Кротов забросил свою вторую шайбу за матч. За 6 минут до финальной сирены Александр Баранов забил ещё один гол в ворота Дмитрия Шарова, а следом за ним отличился и Виктор Башлаев. Приморцы пытались отыграться, снимали вратаря, но безуспешно. Матч завершился в пользу хозяев льда.

Сегодня «Сахалинские Акулы» покинут остров и проведут встречи на выезде. Их соперниками станут «Динамо-Москва» и «Локо».

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