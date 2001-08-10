«Сахалинские Акулы» вновь обыграли приморский «Тайфун»

Второй матч «Сахалинских Акул» против приморского «Тайфуна» состоялся накануне, 29 января. Островной коллектив вновь вышел победителем, обыграв соперника со счётом 5:3, сообщает пресс-атташе островного хоккейного клуба.

Первый период встречи команды провели на равных. Как на качелях игроки перемещались из зоны в зону, создавая опасные моменты, но голкиперы надёжно защищали свои ворота. На старте игрового отрезка «Акулам» дважды выпадал шанс поиграть в большинстве, но реализовать лишнего им не удалось. За 5 минут до перерыва Иван Лапшин открыл счёт матча в пользу владивостокской команды.

Отыграться хозяевам удалось уже в начале второй двадцатиминутки. Дмитрий Жеребкин сравнял цифры на табло, а после отправился на скамейку штрафников за задержку соперника клюшкой. Численное преимущество сыграло на руку приморцам. Максим Рогозин заброшенной шайбой вывел «Тайфун» вперёд. «Акулам» понадобилось всего 17 секунд, чтобы восстановить равенство. С передач Роберта Нуруллина и Александра Пичугина Владимир Кротов поразил ворота соперника. Команды продолжили обмениваться острыми атаками, но счёт оставался неизменным. Под занавес второго периода Станислав Баснев схлопотал удаление, а в начале третьего к нему присоединился и Александр Баранов.

В формате игры 3 на 5 Иван Лапшин оформил дубль, чем вновь вывел «Тайфун» вперёд. «Сахалинские Акулы» не собирались сдаваться, активизировались и к середине двадцатиминутки Владимир Кротов забросил свою вторую шайбу за матч. За 6 минут до финальной сирены Александр Баранов забил ещё один гол в ворота Дмитрия Шарова, а следом за ним отличился и Виктор Башлаев. Приморцы пытались отыграться, снимали вратаря, но безуспешно. Матч завершился в пользу хозяев льда.

Сегодня «Сахалинские Акулы» покинут остров и проведут встречи на выезде. Их соперниками станут «Динамо-Москва» и «Локо».