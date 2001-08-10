Островные волонтеры соберутся на «Территории общественного здоровья»

Первый областной форум волонтеров «Территория общественного здоровья» пройдет 31 января в Южно-Сахалинске. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Волонтеры из различных организаций и гости мероприятия, посвященного роли добровольцев в сохранении и укреплении физического и психического здоровья населения Сахалинской области, соберутся 31 января в областной универсальной научной библиотеке.

Во время Форума состоится общественное обсуждение региональной программы «Укрепление общественного здоровья населения Сахалинской области на 2020-2024 годы», которая реализуется в рамках регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек в Сахалинской области» и федерального проекта «Демография».

Для волонтеров на Форуме будут работать следующие площадки: