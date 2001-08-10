Тихоокеанское
информационное агентство
31 Января 2020
Сегодня 04:42
63,04|69,42|59,94
Метель накроет шесть районов Сахалинской области
12:02, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Островные волонтеры соберутся на «Территории общественного здоровья»

Первый областной форум волонтеров «Территория общественного здоровья» пройдет 31 января в Южно-Сахалинске. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Волонтеры из различных организаций и гости мероприятия, посвященного роли добровольцев в сохранении и укреплении физического и психического здоровья населения Сахалинской области, соберутся 31 января в областной универсальной научной библиотеке.

Во время Форума состоится общественное обсуждение региональной программы «Укрепление общественного здоровья населения Сахалинской области на 2020-2024 годы», которая реализуется в рамках регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек в Сахалинской области» и федерального проекта «Демография».

Для волонтеров на Форуме будут работать следующие площадки:

  • «10 шагов в борьбе против рака»;
  • «Как защитить себя от инсульта»;
  • «Это стоит знать наизусть»;
  • «Здоровое питание - здоровая нация»;
  • «Двигательная активность - одна из важнейших потребностей человека»;
  • «Подготовка школьников к волонтерской деятельности».

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?