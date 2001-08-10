Сахалинцам расскажут, как провести “энергосохраняющую” вечеринку
Движение ЭКА выпустило руководство по организации вечеринки нового формата “Да будет свет!”, гости которой не только весело и интересно проведут время, но и проникнутся ценностью энергосбережения, узнают о его способах и возобновляемых источниках энергии. “Энергосохраняющие” вечеринки пройдут в рамках всероссийского флешмоба “Позитивная энергия”.
Как сообщили в движении ЭКА, провести эковечеринку может любой желающий, достаточно зарегистрироваться на Ecowiki.ru и скачать в личном кабинете бесплатный сценарий проведения.
Пользователь получит пошаговый алгоритм действий для успешного проведения мероприятия, а также список фильмов и вебинаров для совместного просмотра, настольных экологических игр, материалы для игровых экоуроков, идеи мастер-классов, а также советы по созданию особой атмосферы встречи.
“Мы привыкли к электричеству и связанным с ним удобствам: освещению, развлечениям, приготовлению еды, стирке, работе компьютеров и даже связи с близкими людьми на расстоянии. Многие не задумываются о необходимости бережно использовать электроэнергию, - говорит Юлия Бурдо, координатор проекта Ecowiki.ru. - Мы предлагаем устроить себе и своим друзьям “электродетокс” и провести вечеринку “при свечах” с целью рассказать гостям о ценности электричества, научиться его беречь".
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