Тихоокеанское
информационное агентство
31 Января 2020
Сегодня 04:43
63,04|69,42|59,94
Метель накроет шесть районов Сахалинской области
12:27, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцам расскажут, как провести “энергосохраняющую” вечеринку

Движение ЭКА выпустило руководство по организации вечеринки нового формата “Да будет свет!”, гости которой не только весело и интересно проведут время, но и проникнутся ценностью энергосбережения, узнают о его способах и возобновляемых источниках энергии. “Энергосохраняющие” вечеринки пройдут в рамках всероссийского флешмоба “Позитивная энергия”.

Как сообщили в движении ЭКА, провести эковечеринку может любой желающий, достаточно зарегистрироваться на Ecowiki.ru и скачать в личном кабинете бесплатный сценарий проведения. 

Пользователь получит пошаговый алгоритм действий для успешного проведения мероприятия, а также список фильмов и вебинаров для совместного просмотра, настольных экологических игр, материалы для игровых экоуроков, идеи мастер-классов, а также советы по созданию особой атмосферы встречи.

Мы привыкли к электричеству и связанным с ним удобствам: освещению, развлечениям, приготовлению еды, стирке, работе компьютеров и даже связи с близкими людьми на расстоянии. Многие не задумываются о необходимости бережно использовать электроэнергию, - говорит Юлия Бурдо, координатор проекта Ecowiki.ru. - Мы предлагаем устроить себе и своим друзьям “электродетокс” и провести вечеринку “при свечах” с целью рассказать гостям о ценности электричества, научиться его беречь".

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?