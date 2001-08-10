«Доктора месяца» выберут в Южно-Сахалинске

«Серебряные волонтеры» организовали конкурс «Доктор месяца». Пилотной участницей нового проекта стала вторая поликлиника Южно-Сахалинска. В медицинском учреждении активные представители старшего поколения проводят опрос, который поможет определить лучших специалистов. О своей идее общественники рассказали губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко, пишет региональное правительство.

– В сфере здравоохранения вы очень хорошо проявляете себя. Благодаря «Серебряным волонтерам» решаются многие медицинские проблемы, вы напрямую принимаете замечания от жителей и помогаете людям попасть на прием к узким специалистам. В том числе благодаря этому мы уходим от очередей. Статус доступных уже получили 12 поликлиник области. Дело это очень хорошее. Останавливаться на достигнутом нельзя, – отметил Валерий Лимаренко. – Считаю, что новый конкурс замотивирует медиков работать еще лучше.

В медицинском учреждении установили урну, в которой все желающие из числа пациентов оставляют отзывы о лучших врачах. Для этого необходимо взять опросный лист и написать в нём о положительных качествах специалиста. Итоги конкурса подведут в конце февраля.

Анкетирование будет проходить ежемесячно. В планах также организация конкурса «Доктор года». Кроме того, такие опросы в ближайшее время стартуют и в других медицинских учреждениях области.

Напомним, движение «Серебряные волонтеры» заработало в Сахалинской области 3 месяца назад. Первая группа добровольцев появилась при 4-ой поликлинике островной столицы, а после такие коллективы сформировались практически при каждом медучреждении области. Всего в рядах общественников – более 100 человек. К подбору добровольцев подходят основательно: среди участников проекта – квалифицированные специалисты, в частности, юристы и врачи, вышедшие на пенсию.

Участники объединения выступают связующим звеном между пациентами, главными врачами и руководством минздрава. К ним можно обратиться, если возникли сложности с прохождением диспансеризации, записью на прием и по другим медицинским вопросам.