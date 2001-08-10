Сахалинский рыбохозсовет отказался ограничивать промышленный вылов лососей

Заседание Сахалинского рыбохозяйственного совета, на котором, в частности, стоял вопрос об ограничении вылова тихоокеанских лососей для восстановления их запасов путем естественного воспроизводства прошло в областном центре накануне, 29 января.

Как ТИА "Острова" сообщили в "Эковахте Сахалина", с докладом об этом выступил председатель Ассоциации устойчивого рыболовства северо-востока Сахалина Владимир Смирнов. Он отметил, что исторически в Сахалинской области длина лососевых ставных неводов всегда была ограничена 2 километрами. Однако в 2011 году Минсельхоз России внес поправки в Правила рыболовства, которые позволили около трети всех ставных неводов в регионе выставлять длиной до 3 км.



Учитывая, что запасы горбуши на Сахалине сильнейшим образом подорваны и истощены, а промысловая нагрузка на них требует значительного сокращения, докладчик предложил ввести в Правила рыболовства ограничения длины для всех ставных неводов на острове – не более 1,5 км. Это позволит резко уменьшить промышленный вылов и пропустить в реки на нерест значительно больше и горбуши, и других видов лососевых.



Кроме того, и Владимир Смирнов, и Дмитрий Матвеев из Ассоциации рыбопромышленников Сахалина сообщили о крайне негативном влиянии быстрого роста искусственного разведения "заводской" кеты на естественное воспроизводство дикой горбуши, уловы которой на Сахалине за последние 10 лет рухнули с 200 тысяч тонн до буквально нескольких тонн. Поэтому Владимир Смирнов предложил запретить строительство рыбоводных заводов на северо-востоке Сахалина, сохранив хотя бы этот район как территорию естественного воспроизводства лососей. Именно там в последние годы пока еще сохраняются относительно здоровые и многочисленные популяции дикой горбуши, кеты, кижуча.



Однако члены рыбохозяйственного совета эти предложения не поддержали. Сокращать длину неводов рыбопромышленники посчитали нецелесообразным, поскольку берег везде неровный, встречаются скалы и отмели, и поэтому ставить более короткие невода они просто не видят смысла. Большинством голосов это предложение было отклонено. А инициативу по защите диких лососевых стад северо-восточного Сахалина от разрушительного влияния рыбоводства и вовсе не стали рассматривать – председательствующий на Совете глава Сахалинского агентства по рыболовству Иван Радченко даже не поставил этот вопрос на голосование.



Вместо этого все выступающие в один голос потребовали отменить проходные дни, которые в последние годы власти начали использовать для хоть какого-то ограничения промысла и пропуска лососей на нерест в реки. Иван Радченко предложил по этому вопросу организовать публичные слушания силами СахНИРО, что и было принято.



О том, что промысловую нагрузку на лососевые стада Сахалина надо ограничивать, а пропуск на нерест – увеличивать, уже давно говорят в один голос все эксперты, но заседание рыбохозяйственного совета показало, что основная часть сахалинских рыбопромышленников так не считает. Напомним, что в 2009 году на острове Сахалин было выловлено 226 тысяч тонн горбуши, а 10 лет спустя, в 2019 – только 6 тысяч тонн.