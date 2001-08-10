Единороссы призывают принять регламенты, запрещающие высаживать детей из транспорта
В «Единой России» обратились к региональным властям и фракциям партии в законодательных собраниях с требованием принять нормативные акты, которые запретят высаживать детей, пользующихся общественным транспортом без сопровождения родителей, в морозы. Об этом сообщает сахалинское партийное отделение.
«С наступлением морозов растет количество обращений в «Единую Россию» о том, что детей высаживают из общественного транспорта на мороз, далеко не всегда на остановках. Эту практику необходимо повсеместно запретить, потому что в первую очередь такие инциденты подвергают опасности наших детей, вынужденных по темноте и морозу пешком добираться до точки назначения. В настоящее время данный вопрос регулируется региональными нормативными актами, и лишь в нескольких субъектах принят документ, запрещающий высаживать безбилетных детей на мороз. Мы обратились к главам регионов, фракциям «Единой России» в законодательных собраниях с требованием в кратчайшие сроки принять соответствующие регламенты и постановления», - координатор партпроекта «Безопасные дороги», депутат Госдумы рассказал Афонский.
Депутат напомнил, что в 2019 году Минтрансом была разработана инициатива, закрепляющая запрет на высадку несовершеннолетних из общественного транспорта на федеральном уровне, однако до сих пор она так и не поступила на рассмотрение в Госдуму. «В связи с этим, мы настоятельно просим региональные власти не дожидаться принятия федерального закона, а обезопасить детей, приняв региональные нормативные акты», - заключил координатор партпроекта.
- Такие случаи, к сожалению, происходят сейчас регулярно во многих регионах. Я расцениваю такие действия со стороны некоторых водителей как оставление детей в опасности. Нужно в любой ситуации оставаться человеком, идти навстречу детям. Поэтому думаю, что пришло время на региональном уровне принимать меры, запрещающие высаживать детей в случае безбилетного проезда, - отметил региональный координатор партийного проекта «Безопасные дороги», депутат областной Думы Андрей Поляков.
Партийный проект «Единой России» «Безопасные дороги» направлен на сохранение жизни и здоровья граждан при дорожно-транспортных происшествиях, сокращение количества ДТП, содействие в совершенствовании законодательной базы по повышению безопасности на дорогах, осуществление постоянного мониторинга строящихся участков дорог, содействие реализации Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах». Активисты партпроекта проверяют состояние дорожного полотна, пешеходных переходов в регионах, участвуют в мероприятиях по повышению дисциплины водителей, проводят уроки по безопасности дорожного движения, держат на контроле расследования причин крупных ДТП.
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