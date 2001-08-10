Тихоокеанское
информационное агентство
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15:42, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Часть ледяных скульптур убрали с площади Ленина в Южно-Сахалинске

Часть ледяных скульптур убрали с площади Ленина в Южно-Сахалинске

Островная погода сократила срок службы ледяных фигур, украшавших новогодний городок в центре Южно-Сахалинска. Накануне вечером демонтировали композицию с мультгероями с южной стороны площади. В ближайшее время исчезнут и сказочные персонажи с севера, пишет администрация областного центра.

Как сообщили в МКУ «Управление делами администрации города Южно-Сахалинска», решение о демонтаже принято в целях безопасности жителей областного центра, прежде всего детей, которые являются постоянными гостями ледового городка.

По словам специалистов, климатические условия этой зимы с частыми перепадами температур, оттепелями и сменяющими их морозами еще больше сократили непродолжительный срок службы арт-объектов. В зоне особого поражения солнечных лучей оказались фигуры, развернутые плоскостью с юга на север. В результате между блоками льда образовались трещины размером более 5 см, что признается небезопасным - фигура может разрушиться.

Как отмечают эксперты, лед - материал универсальный, подходящий для изготовления любых композиций, но одновременно очень сложный и недолговечный, сильно зависимый от температурного режима. Большие морозы делают лед хрупким и ломким, а солнце изменяет внутреннюю структуру и способствует появлению трещин.

Оставшиеся композиции простоят еще несколько недель. Специалисты будут следить за их состоянием и безопасностью для окружающих, чтобы ледовые скульптуры как можно дольше создавали хорошее настроение горожанам.

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