Тихоокеанское
информационное агентство
31 Января 2020
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Метель накроет шесть районов Сахалинской области
16:10, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Метель накроет шесть районов Сахалинской области

Завтра, 31 января на территории Южно-Курильского и Курильского районов прогнозируются сильные осадки, усиление ветра до 18-23 м/с, метель. Об этом сообщает региональное управление Росгидромета. Также ночью 31 января на территории Анивского, Корсаковского, Долинского районов и Южно-Сахалинска ожидается сильный снег, усиление ветра до 18-23 м/с и метель.

- В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий ухудшения погодных условий, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона находится на нашем контроле, - отметили в региональном ГУ МЧС.

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