Конкурс социальных проектов среди молодежи запустили в Поронайске

С 3 февраля департамент образования, культуры и спорта администрации Поронайского городского округа начинает прием заявок на конкурс социальных проектов по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Участниками конкурса могут стать учащиеся образовательных учреждений, студенты СПЦ №3, рабочая молодежь района, желающие проявить себя и воплотить социально значимые инициативы.

- Основные задачи грантового конкурса - создать условия для активного включения молодежи в общественную жизнь городского округа, поддержка молодежи, способной к разработке и реализации социальных проектов, выявление новых молодежных лидеров и развитие волонтерского движения. Тематика проектов может охватывать различные сферы – спорт и здоровый образ жизни, благотворительность, добровольчество, профилактика дорожно-транспортного травматизма, антинаркотическая пропаганда и другие, - сообщили ТИА "Острова" в районной мэрии.

Конкурс проводится в два этапа. Первый этап: с 3 февраля по 1 марта – подготовка и сдача социальных проектов, март – подведение итогов, финансирование проектов. Второй этап: апрель-ноябрь – реализация социальных проектов, декабрь – сдача финансовых, информационных, фото и видео отчетов.

По итогам конкурса лучшие проекты получат финансовую поддержку в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Поронайском городском округе» на общую сумму 300 тысяч рублей. Размер финансирования каждого из проектов-победителей до 25 000 рублей. Методическую и консультационную помощь по написанию проектов готовы оказать специалисты по делам молодежи департамента ОКиС. Проекты принимаются по адресу: ул. Октябрьская, 76, кабинет 29б до 1 марта.

Телефон для справок: 8 (42431) 4-11-99.