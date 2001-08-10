Южносахалинцы смогут пройти диспансеризацию на рабочем месте

Медики консультационно-диагностического центра проведут выездные диспансеризации по предприятиям Южно-Сахалинска. С помощью мобильных диагностических комплексов сотрудники муниципальных предприятий смогут проверить свое здоровье, не отвлекаясь надолго от работы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии областного центра.

В ходе медицинских осмотров у пациентов проверят уровень сахара и холестерина в крови, сделают электрокардиограмму, а также проведут другие исследования в зависимости от пола и возраста. При выявлении признаков онкологии или других опасных заболеваний горожан направят на более тщательное обследование.

Подобные выездные приемы уже провели в городском бассейне и в детском саду «Белоснежка». 4 февраля медицинский прием состоится в средне образовательной школе № 16, 6 февраля — в детской музыкальной школе № 5, 13 февраля — в детском саду «Черемушки», а 27 февраля выездная диспансеризация пройдет в Сахалинском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Отметим, для прохождения сотрудниками предприятия диспансеризации на рабочем месте руководителю необходимо обратиться в ближайшую поликлинику. Все процедуры бесплатны, а для их прохождения с собой нужно иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

Узнать всю актуальную информацию, касающуюся медицинских услуг и здорового образа жизни можно на сайте администрации Южно-Сахалинска.