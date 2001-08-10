Занятия в школах областного центра отменили из-за непогоды

Сегодня, 31 января, занятия второй смены отменены во всех южно-сахалинских школах. Это связано с неблагоприятными погодными условиями, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Подобное решение также было принято в целях обеспечения безопасности учащихся при проведении работ спецтехники по расчистке улично-дорожной сети.

Вместе с тем детские сады работают в штатном режиме. Проезды к ним расчищаются в первую очередь.