Тихоокеанское
информационное агентство
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08:50, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Занятия в школах областного центра отменили из-за непогоды

Сегодня, 31 января, занятия второй смены отменены во всех южно-сахалинских школах. Это связано с неблагоприятными погодными условиями, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Подобное решение также было принято в целях обеспечения безопасности учащихся при проведении работ спецтехники по расчистке улично-дорожной сети.

Вместе с тем детские сады работают в штатном режиме. Проезды к ним расчищаются в первую очередь.

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