Островные спасатели будут эвакуировать рыбаков без их снаряжения

Сахалинские спасатели будут эвакуировать рыбаков без их снаряжения. Это заявление прозвучало на брифинге, посвящённом спасательным операциям в заливе Мордвинова. На встрече с журналистами эксперты различного профиля рассказали о ледовой обстановке, особенностях поисково-спасательных работ и возможных последствиях несознательного поведения граждан, сообщает главное региональное управление МЧС.

Первым выступил начальник отдела морских прогнозов ФГБУ «Сахалинское УГМС» Михаил Кузнецов. По словам гидролога, сейчас в заливе Мордвинова отсутствует припай. На акватории дрейфующий лёд и даже если он выглядит как обширное и крепкое ледовое поле, в любой момент он может прийти в движение и расколоться на мелкие льдины. По мнению Кузнецова такая ситуация, исходя из прогноза, будет наблюдаться до 6 февраля. О возможной обстановке, которая сложится после этой даты, можно будет говорить позже, при поступлении новой прогнозной информации.

Начальник Сахалинского ПСО МЧС России им. В.А. Полякова Дмитрий Кублицкий проинформировал, что в текущем сезоне спасатели приняли участие в четырёх многочасовых спасательных операциях в заливе Мордвинова, в ходе которых были спасены 837 человек. При этом каждая из них могла бы благополучно завершиться гораздо быстрее.

«Вместимость наших спасательных средств, а также их грузоподъёмность довольно ограничена. Рыбаки, садясь лодку, зачастую занимают два места. То есть сам рыбак садится и берёт с собой вещи. Вещи громоздкие. Зачастую они представляют опасность – как для судна, так и для окружающих. Были случаи, когда нам портили лодки незачехлёнными бурами. Приоритетом в работе поисково-спасательного отряда является жизнь и здоровье гражданина. Поэтому было принято решение в первую очередь эвакуировать со льда самих людей. И по возможности, подчёркиваю – по возможности, после завершения спасательной операции будем перевозить уже вещи», - проинформировал о принятом решении Дмитрий Кублицкий.

О важном обстоятельстве, которое сопутствует всем спасательным работам при отрыве льда напомнила Наталья Беркутова, директор Сахалинского территориального центра медицины катастроф и мобилизационного резерва.

«Возможности здравоохранения не бесконечны. На всю область у нас заступает на сутки всего шестьдесят одна бригада скорой медицинской помощи. На ежедневном дежурстве в Корсаковском районе у нас всего три бригады на население сорок тысяч восемьсот человек. Плечо для медицинского обслуживания в Корсакове восемьдесят километров в одну сторону, до Новиково, и шестьдесят километров до Мальково. Когда случается ситуация с отрывом льда в заливе Мордвинова, я поднимаю две бригады скорой медицинской помощи в Корсакове и отправляю на берег, дежурить – вдруг там что-то случится. И одна бригада обслуживает весь район. Точно так же и в Долинске, только там плечо сто двадцать километров и четыре бригады. И если случается где-то чрезвычайная ситуация, ДТП, например, за Взморьем, пять часов нужно бригаде на путь туда и обратно. Вот туда бригада выехала, другая в сторону Макарова и одна дежурит у побережья в Стародубском. Выходит, население у нас остаётся без обслуживания. Конечно, мы начинаем усиливать эти бригады. Из отдыхающих бригад создаём дополнительные бригады скорой медицинской помощи, но вы понимаете, мы ухудшаем условия труда работающих. Всё бы ничего, но вот мне просто хочется обратить внимание рыбаков. Если что-то в этот момент случится с близкими… Не хотят они думать о своём здоровье, о своей безопасности, а с близкими как? С мамой, с женой, с детьми? И мы не сможем вовремя приехать…», - рассказала о неочевидных последствиях выхода на лёд вовремя угрозы отрыва Наталья Беркутова.

Главное управление МЧС России по Сахалинской области напоминает жителям и гостям островного региона о крайней степени необходимости соблюдения правил безопасности во время нахождения на льду. При возникновении необходимости, следует немедленно обратиться в экстренные службы по телефону 112.