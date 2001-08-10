Около 150 единиц спецтехники чистит Южно-Сахалинск от снега

Порядка 230 единиц спецтехники ночью 31 января расчищали улично-дорожную сеть Южно-Сахалинска, который до сих пор находится во власти снежного циклона. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на администрацию города.

По данным специалистов департамента городского хозяйства, прошедшей ночью техника работала как в Южно-Сахалинске, так и в планировочных районах. Дороги на Елочки и Синегорск также расчищены. Кроме того, ночью осуществлялся вывоз снега на полигон.

Спецтехника продолжает работать и сейчас. В первую очередь от снега очищаются тротуары, подъезды к социальным учреждениям, больницам, поликлиникам, детским садам, остановкам. В расчистке задействованы около 150 единиц техники.

По сведениям островных синоптиков, прошедшей ночью порывы ветра достигали 20 м/с. Видимость на дорогах составляет порядка 200 метров. Непогода в областном центре будет бушевать первую половину дня пятницы.

Общественный транспорт работает в штатном режиме. Администрация города убедительно просит южносахалинцев не оставлять личный транспорт в зоне работы снегоуборочной техники — на дорогах, обочинах и тротуарах. Для передвижения использовать общественный транспорт.

Напомним, занятия первой и второй смен 31 января во всех школах Южно-Сахалинска отменены. Детские сады работают в штатном режиме.