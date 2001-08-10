Аппараты для визуализации вен появились в детской поликлинике Южно-Сахалинска

Два проекционных аппарата для визуализации вен приобретены для детской городской поликлиники Южно-Сахалинска. Приборы позволяют быстро проводить внутривенные инъекции и забор крови, существенно снизив травмирование кожных покровов маленьких пациентов, передает региональный минздрав.

Уникальные приборы для проведения внутривенных инъекций и забор крова появились в детской городской поликлинике Южно-Сахалинска. Один из них установлен в процедурном кабинете для общего приема пациентов, второй – в процедурном кабинете дневного стационара. Посредством инфракрасного излучения оборудование «проявляет» кровеносные сосуды на поверхности кожи, что позволят сократить время на поиск подходящего сосуда для манипуляции и в целом сокращает нахождение пациента в процедурном кабинете.

- Четкое попадание в вену – самая главная задача, - отмечает процедурная медсестра Екатерина Ким. – Но даже самый опытный сотрудник порой испытывает сложности при нахождении вен, особенно у младенцев. Визуализатор позволяет упростить задачу медика. Он проецирует изображение кровеносных сосудов на поверхность кожи. Вводить иглу можно прямо по рисунку.

Оснащение медучреждения новым оборудованием происходит в рамках развития здравоохранения детства. Аппараты общей стоимостью около 750 тысяч рублей приобретены за счет областного бюджета. Кроме того, в рамках развития первичной медико-санитарной помощи в детской поликлинике продолжаются мероприятия по созданию комфортных условиях для маленьких пациентов и их родителей.

- Мы провели ремонт и модернизацию процедурного кабинета, - рассказывает главный врач Южно-Сахалинской городской детской поликлиники Татьяна Колба. – Теперь он разделен на две части – зону для проведения процедур и зону администратора.

Подобное зонирование позволяет развести потоки пациентов. Теперь он разделен на две части – зону для проведения процедур и зону администратора. Специалист отмечает пациента его в компьютерной системе, осуществляет штрихкодирование пробирки, что позволяет после проведения анализа занести результаты исследования в электронную карту пациента.