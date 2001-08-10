Островитяне смогут пройти новый вид исследования – гастропанель
Жители Сахалинской области, входящие в группу риска, с этого года будут проходить новый вид исследования – гастропанель. Кроме онкологии обследование позволяет выявить и другие патологии желудка, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
– Метод безболезненный и легко переносится пациентом. Для проведения анализа мы осуществляем забор крови из вены и проводим исследование на антитела к Хеликобактер Пилори и другие показатели – маркеры, указывающие на изменения в слизистой оболочке органа, – рассказала директор лечебного департамента регионального министерства здравоохранения Мила Тен.
Группу риска по раку желудка составляют люди старше 45 лет, заядлые курильщики, пациенты, имеющие в анамнезе изменения в составе крови, и все те, у кого в роду имелись онкозаболевания желудка. Окончательное решение по использованию гастропанели для пациента принимает терапевт. Направление на анализ врач дает на основе проведенного медосмотра, по итогам первого этапа диспансеризации. В Сахалинской области в 2020 году планируют провести 75 тысяч подобных исследований.
Ежегодно в Сахалинской области внедряют новые виды обследования населения. В прошлом году островитянам стала доступна скрининговая программа по раку легких. Более трех тысяч человек уже прошли исследование методом низкодозовой томографии, из них у 120 выявлены подозрения на рак.
Масштабному мониторингу здоровья в Сахалинской области уделяют особое внимание. Диспансеризация находится на особом контроле главы региона Валерия Лимаренко. В прошлом году профилактические медосмотры прошли 217 тысяч человек. Для удобства людей в медучреждениях изменили режим работы – ввели единое время диспансеризации: в среду до 20.00 и в субботу до 15.00.
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