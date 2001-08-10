Последствия циклона продолжают устранять в Южно-Сахалинске
В администрации Южно-Сахалинска прошло заседание оперативного штаба по вопросам ликвидации последствий циклона, который обрушился на областной центр минувшей ночью.
Как ТИА "Острова" сообщили в городской мэрии, в прошедшие сутки перебоев систем жизнеобеспечения города не зафиксировано, водо-, тепло- и энергоснабжение в Южно-Сахалинске функционируют в обычном режиме. Есть единичные отключения электроэнергии в частном секторе. В восстановительных работах задействованы четыре бригады «Сахалинэнерго». Специалисты работают над тем, чтобы в максимально сжатые сроки устранить повреждения на линиях электропередачи.
Всю ночь и утро в расчистке городских улиц было задействовано свыше 230 единиц спецтехники. Так, на южный полигон вывезено 16 тысяч кубометров снега, на северный - 3,4. На данный момент проезд для движения общественного пассажирского транспорта обеспечен по всем направлениям городского округа. Автобусы вышли на линию в плановом режиме. Позже остальных началась расчистка в Луговом и Дальнем. К подрядчикам, которые не вышли на уборку оперативно будут применены соответствующие меры.
С утра в Южно-Сахалинске на уборке и вывозе снега работают свыше 180 единиц техники. Порядка 120 дорожных рабочих заняты в расчистке тротуаров и перекрестков от снежных отвалов после прохождения малой спецтехники на пешеходных зонах.
Напомним, что сегодня занятия первой и второй смен в школах Южно-Сахалинска отменены. По мере освобождения техники с улиц города начнется активная расчистка пришкольных территорий. Детские сады функционируют в штатном режиме.
Этой ночью работы по ликвидации последствий циклона продолжатся, основной упор будет сделан на вывоз снега. Водителей просят не оставлять автомобили на проезжей части, обочинах и тротуарах, чтобы не препятствовать работе коммунальных служб.
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