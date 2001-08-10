Власти хотят получить возможность регулировать тарифы в областных портах

Областные власти ищут совместное решение с прокуратурой и УФАС для стабилизации ситуации в Хомском порту. Правительство островного региона направило обращение в Федеральную антимонопольную службу. Предлагается включить порты Корсаков, Холмск, Южно-Курильск, Курильск, Северо-Курильск, а также морские терминалы морского порта Невельск в перечень объектов транспортной инфраструктуры, чьи тарифы могут регулировать органы исполнительной власти субъекта Федерации.

Как ТИА "Острова" сообщили в областном правительстве, одной из причин для обращения послужили события в Холмском морском торговом порту (ХМТП). Предприятие имеет стратегическое значение для Сахалина. Через порт проходит основной поток грузов и пассажиров между островом и материком. С начала года руководство транспортного объекта повысило тарифы на проезд автомобилей по своей территории. В ситуацию оперативно вмешались областные власти. Результат – договоренность с руководством порта позволила временно снизить тарифы на проезд автомобилей по территории ХМТП до прошлогоднего уровня.

Как прокомментировали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области, действующее федеральное законодательство не позволяет субъекту Федерации влиять на цены на услуги естественных монополий в портах. Тем не менее, вместе с прокуратурой, региональным управлением Федеральной антимонопольной службы, руководством порта и другими заинтересованными сторонами ведомство сейчас ищет приемлемое для всех решение, которое обеспечит бесперебойное функционирование важного транспортного узла и позволит избежать резкого роста тарифов.

Важную роль должно сыграть обращение в Федеральную антимонопольную службу.

– Если ведомство примет наше предложение и включит островные объекты транспортной инфраструктуры в список морских портов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей с неразвитой конкуренцией, правительство области сможет ввести в них государственное регулирование тарифов на перевалку грузов, – сказал Дмитрий Чекрышев, председатель Региональной энергетической комиссии Сахалинской области.

Также в своем обращении областные власти предложили Федеральной антимонопольной службе рассмотреть социально важный вопрос о регулировании цен на услуги по обслуживанию пассажиров, по предоставлению причалов для посадки и высадки пассажиров в морских портах в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.