Новые теплоходы для сообщения Сахалина и Курил готовы на треть

Губернатор Валерий Лимаренко проверил ход строительства двух судов для сообщения Сахалина и Курил. Новые теплоходы ледового класса готовы на треть – сейчас на Невском судостроительно-судоремонтном заводе завершаются корпусные работы, ведется монтаж механизмов и трубопроводов, началась покраска, пишет пресс-служба областного правительства.

– Новые суда выйдут на линию в начале 2021 года. Мы их очень ждем и хотим, чтобы работы были выполнены качественно. Ход строительства будем контролировать ежемесячно. Выхода на линию современных теплоходов очень ждут местные жители, – подчеркнул Валерий Лимаренко.

Каждое судно будет вмещать 146 пассажиров и сможет перевозить 24 контейнера с грузами, а также автомобили на палубе. Теплоходы разработаны с учётом условий швартовки у причалов на Курильских островах. За основу при их строительстве взят проект судна-спасателя с ледовым классом «Арктик-4». Его прочностные характеристики даже выше, чем у курсирующего сейчас на этом направлении теплохода «Игорь Фархутдинов». Особое внимание уделили каютам. Они будут обладать повышенной комфортностью и системами климат-контроля.

– Планируем спустить теплоходы на воду уже в конце весны этого года. Сейчас ведем необходимые для этого работы, – отметил производственный директор завода Петр Булгаков. – Для нас эти суда новые. Однако транспорт таких габаритов и функциональности мы строили и раньше. Думаю, справимся со всеми поставленными задачами.

По расчетам, с выходом судов оборот пассажиров и грузов на курильской линии вырастет в три раза. Новый транспорт позволит осуществлять бесперебойные перевозки в любое время года.

После посещения производственной площадки состоялось рабочее совещание с участием представителей правительства Сахалинской области, руководства Невского завода и объединённой судостроительной корпорации. На нем, в частности, обсуждались вопросы соблюдения графика строительства судов.

Напомним, в прошлом году в ходе народного голосования жители островного региона выбрали названия для новых теплоходов – «Адмирал Геннадий Невельской» и «Павел Леонов».