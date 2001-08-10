МЧС: в заливе Мордвинова продолжает дрейфовать лёд

Завтра, 1 февраля выходить на лёд в заливе Мордвинова (от села Лесное до мыса Свободный) крайне опасно. Там располагается дрейфующий лед. Смораживания в припай не произошло. Под воздействием даже слабого отжимного ветра или приливно-отливных колебаний уровня моря, а также под влиянием проникающих волн зыби, он будет разрушен и вынесен в открытое море. Об этом сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

- Не подвергайте жизнь и здоровье неоправданному риску. Задумайтесь о своих родных и близких. Актуальную информацию о ледовой обстановке в Сахалинской области вы можете уточнить на сайте МЧС, - отметили в пресс-службе регионального ведомства.