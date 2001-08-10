Бизнес Сахалина рассчитывает получить льготу от государства при реализации проектов в Арктике

Бизнес Сахалина сможет получить государственные преференции при реализации проектов в Арктике. Соответствующий пакет законопроектов был одобрен 30 января на заседании кабинета министров. Их цель - создание в Арктической зоне России более благоприятных условий для вложения частных инвестиций и создания новых рабочих мест, а благодаря этому – условий для повышения качества жизни в Арктике, где сейчас живет 2,2 миллиона человек, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на региональное правительство.

Законопроекты предусматривают для любой зарегистрированной в Арктике компании или предпринимателя, которые готовы реализовать новый инвестиционный проект или запустить новый вид экономической деятельности, а также вложить не менее 10 миллионов рублей в любую территорию Арктической зоны, получение статуса резидента, который дает ряд налоговых льгот и неналоговых преференций.

– Безусловно, при введении льгот мы искали баланс между стимулированием экономической деятельности и наполнением бюджетов. Как показывает практика, обе задачи решаются не совокупными объёмами льгот, а целесообразностью, адресностью, оценкой реального влияния льгот на инвестиционные решения. Ровно так мы и подходили к регулированию, - отметил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

По словам Александра Козлова, подготовленные законопроекты, в частности, предусматривают расширение наиболее льготного режима налогообложения шельфа, ставка при добыче нефти на котором составит 5% и будет действовать 15 лет.

– С учетом предложенных нами налоговых льгот – по оценкам Минэнерго – будут запущены минимум 5 проектов с инвестициями 1,77 трлн рублей, – уточнил глава Минвостокразвития.

Законопроекты предусматривают поддержку не только добычных проектов. В частности, их принятие позволит поддерживать строительство портов, промышленных предприятий и т.д. Для таких проектов предусматривается нулевая ставка налога на прибыль в течение 10 лет. Кроме того, законопроекты предусматривают обнуление НДС на услуги по морским перевозкам экспортных грузов и их ледокольному сопровождению, что стимулирует использование Северного морского пути.

Предусмотрен и ряд неналоговых преференций. Среди них – возможность создания на отдельных участках резидентов по аналогии с территориями опережающего развития и свободного порта Владивосток свободной таможенной зоны и круглосуточный режим работы пунктов пропуска. Также речь о предоставлении инвесторам земельных участков в упрощенном порядке, сокращении сроков и ограничении проверок в отношении инвесторов, защита их интересов инвесторов в суде.

Напомним, что в инвестиционном портфеле Сахалинской области есть проект по созданию в островном регионе точки разворота Северного морского пути. Региональные власти хотят, чтобы Сахалин стал площадкой для перегрузки грузов. Сейчас они проходят через Шанхай, а это значительно дороже. Чтобы в полной мере воспользоваться всеми преимуществами островных портов, необходимо их модернизировать. В Корсакове планируется провести работы по дноуглублению, продлить морской причал. В морской гавани должны появиться складские контейнеры класса «А» площадью 160 тысяч квадратных метров, холодильные мощности для хранения морепродуктов.

В 2019 году по Северному морскому пути перевезли 20 миллионов тонн грузов. Ожидается, что к 2025 году этот показатель вырастет в пять раз.